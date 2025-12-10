bjr est ce que vous pouvez m'aidez à corriger ce robot
Voici une structure complète et professionnelle en MQL5 (MetaTrader 5). Ce code sert de squelette robuste : il gère parfaitement le risque (1%), le ratio (1:15), la gestion des partiels (80%) et le filtre des nouvelles. Pour la détection des signaux, j'ai intégré des fonctions "placeholders" (espaces réservés) que vous devrez remplir avec votre logique précise de détection de patterns.
Bonjour Trésor !
Espérant que tout va bien de ton côté...
En effet, tu aimerais qu'on t'aide à corriger quoi exactement ? Merci
il voudrait que tu l'aides à corriger son code codé par une IA
En fait, s'agissant du code, les gens doivent apprendre à comprendre que l'IA est là pour faciliter les choses à ceux qui savent déjà à la base coder entièrement eux-mêmes tout ce dont ils pourraient avoir besoin de coder. Parce que, même lorsque l'on recours à une IA pour nous aider à coder une partie de notre code, au final, le codeur se doit d'être en mesure d'analyser le code lui proposé par l'IA afin de s'assurer que ça implémente bel et bien ce dont il a réellement besoin.
Du coup, notre ami @Trésor devrait commencer d'abord par apprendre les bases de la programmation MQL5 avant de penser à recourir aux aides IA. Merci
