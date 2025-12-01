Ticket d'ordre MT5

Bonjour

Je passe de [ Les noms des brokers ne sont pas autorisé] à MT et j'ai du mal avec le passage d'ordre. Savez vous s'il existe sur MT5 une façon d'avoir une fenêtre de passage d'ordre similaire à XXX (avec le calcul du spread et la marge utilisée automatiquement en fonction du lot) ? merci

 
Vous pouvez regarder dans la Codebase ou sur le Market, il y a plein d'utilitaires de ce genre.
 
Vous pouvez regarder dans la Codebase ou sur le Market, il y a plein d'utilitaires de ce genre.

Bonjour. J'ai regardé mais on s'y perd un peu (tant mieux, cela veut dire qu'il y a bcp de chose) mais du coup, pour trouver. Si quelqu'un à un advisors précis :) Merci beaucoup

