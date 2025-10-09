MetaQuotes remporte 2 prix prestigieux au Forex Expo Dubai 2025
MetaQuotes a une fois de plus démontré son leadership dans la création de solutions innovantes pour l'industrie financière. Lors du salon Forex Expo Dubai 2025, qui s'est tenu les 6 et 7 octobre, l'entreprise a reçu 2 prix prestigieux :
"Ces prix sont particulièrement significatifs pour nous", a déclaré Renat Fatkhullin, PDG de MetaQuotes. "Nous améliorons constamment nos produits pour aider les courtiers et les traders à travailler plus efficacement. Chaque reconnaissance confirme que nous avançons dans la bonne direction et nous incite à aller encore plus loin".
Forex Expo Dubai est le premier rassemblement du Moyen-Orient pour les professionnels du forex, de la fintech et du trading en ligne. Chaque année, il réunit des courtiers, des traders, des investisseurs, des fournisseurs de liquidités, des affiliés et des innovateurs fintech du monde entier.
Au cours de l'événement de cette année, MetaQuotes a présenté les dernières mises à jour de son moteur d'agrégation de liquidités et d'appariement des ordres Ultency, ainsi que de nouvelles fonctionnalités permettant des dépôts et des retraits en toute transparence via le système de paiement intégré.
Nous remercions les organisateurs de nous avoir donné l'occasion de présenter nos innovations, ainsi que nos clients pour la confiance qu'ils nous témoignent et qui est la force motrice de notre engagement à développer des technologies de pointe dans le domaine du trading.