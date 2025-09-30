Discussion de l'article "Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 3) : Utiliser des dépôts externes dans vos propres projets"
Un nouvel article Passer à MQL5 Algo Forge (Partie 3) : Utiliser des dépôts externes dans vos propres projets a été publié :
Dans la deuxième partie de notre transition vers MQL5 Algo Forge, nous nous sommes concentrés sur la résolution de l'un des principaux défis : travailler avec des dépôts multiples. En utilisant la combinaison du projet de bibliothèque Adwizard et de l’Expert Advisor Simple Candles, nous avons rencontré et résolu avec succès des problèmes principalement liés aux chemins d'inclusion des fichiers et à la fusion des branches. Nous avons également essayé d'utiliser les outils MetaEditor, dans la mesure du possible, tout au long du flux de travail, de la création d'une branche séparée pour les corrections à la fusion via une Pull Request. Cependant, lorsque les fonctionnalités de MetaEditor n'étaient pas suffisantes, nous sommes passés à l'interface web de MQL5 Algo Forge, à un client Git externe dans Visual Studio Code, ou à des commandes de la console Git. Cela a clairement démontré que même dans le cadre d'un développement individuel, il est possible d'appliquer les meilleures pratiques de Git pour maintenir l'ordre et un historique clair des changements au sein de votre projet.
Mais ce n'était qu'un aspect : l'utilisation du stockage comme un écosystème "fermé" dans lequel le développeur possède tous les dépôts utilisés. L'étape logique suivante, et l'une des principales raisons du passage à Git, est la possibilité d'exploiter pleinement les dépôts publics des autres membres de la communauté. C'est là que se révèle le véritable potentiel du développement distribué : la possibilité de connecter et de mettre à jour facilement du code tiers, de contribuer à son amélioration et d'assembler des projets complexes à partir de composants prêts à l'emploi et bien testés.
Dans cet article, nous nous attaquons enfin à cette tâche prometteuse, mais plus complexe : comment connecter et utiliser de manière pratique des bibliothèques provenant de dépôts tiers dans MQL5 Algo Forge. Et pas "plus tard", mais dès maintenant, sans attendre le développement des outils de dépôt de MetaEditor.
Auteur : Yuriy Bykov