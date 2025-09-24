Probleme de Logiciel MT5 telechargé sur le site officiel (ici) verrouilé sur un seul broker (aucune liste de disponible)
Téléchargez et installez MetaTrader à partir du lien fourni par votre courtier !
Téléchargez et installez MetaTrader à partir du lien fourni par votre courtier !
Aucun contact possible. Un vulgaire bot qui ne traduit pas en français et ne propose aucun humain. Situation compliquée. Quitte à être doué pour me critiquer, avez vous un lien valide pour contacter le support et résoudre le problème ?
en plus votre pseudo n'aide pas à vous prendre au sérieux
Be1731193046028jl #:
- 2025.09.24
merci pour cette information. je vais voir ce que je peux faire. il reste pas normal du tout que le logiciel pris ici soit verrouiller sur un seul broker qui en plus n'est pas dans les officiels proposés ici sur le site et que la liste de broker soit vide. on est sensé avoir le choix de notre broker.
Le logiciel présenté ici n'est lié à aucun courtier en particulier. Il fonctionne avec tous les courtiers. Simplement, lors de la première installation, il ne contient aucune information sur les courtiers et vous devez utiliser la fonction de recherche pour commencer à remplir les données mises en cache.
C'est pourquoi il est préférable de le télécharger à partir du lien du courtier, qui contient déjà les noms de ses serveurs de trading. Mais les applications sont les mêmes.
De plus, MetaTrader est traduit en français. Il suffit de le sélectionner parmi les langues disponibles...
The software here is not locked to any broker. It works for all brokers. It is just that at first installation it does not have any information about brokers and you need to use the search function to start filling in the cached data.
That is why it is better to download from the broker's link which comes preloaded with their trade server names. But the applications are the same.
Also, MetaTrader is translated in to French. Just select it from the available languages ...
Bonjour, un appel au support pour débloquer la situation serait un minimum svp.
j'ai dû installer et d'installer et retélécharger 6 fois le programme et toujours le problème de liste de brokers pas résolu.
il y a dans la liste uniquement *** qui n'est pas mon broker. je ne peux pas utiliser MT5 sur mon PC ni prendre de Bot automatisé au de signaux.
help me!!!!!