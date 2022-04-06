VPS acheté qui ne fonctionne pas
Bonjour les traders,
c'est la première fois que ça me le fait,
j'ai payé le vps, achat validé, confirmation par mail, mais rien ne change.
Quand je clique sur vps ça me demande de l'acheter à nouveau
Qui dois-je contacter ?
Merci :)
j'aimerais contacter le support mais je trouve pas ...
Comme je peux le voir, votre achat a réussi.
Vous pouvez voir les détails de votre hébergement ici - https://www.mql5.com/fr/users/tcheksa51/hosting
Assurez-vous d'être connecté au bon compte de trading dans votre terminal. Essayez de redémarrer votre terminal.
Je suis connecté au bon compte de trading mais comme vous pouvez le voir ça ne fonctionne toujours pas
Veuillez consulter la section Journal de votre MetaTrader. Que voyez-vous là? Fournissez ici (ou envoyez-moi par MP) le fichier journal pour analyse.
bonjour,
voici la photo du journal.
Je précise que c'est la premiere fois que ceci m'arrive, j'ai utilisé plusieurs fois le vps j'ai eu aucun soucis ...
Le nom du serveur dans votre abonnement est ICMarkets-Demo, tandis que le nom du serveur dans votre terminal est ICMarketsSC-Demo
Ils ont probablement changé de nom de serveur récemment. J'ai mis à jour votre abonnement. Veuillez redémarrer votre terminal et vérifier si l'hébergement est là.
merci mr petrov, vous êtes un chef, ça fonctionne
