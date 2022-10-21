Modification EA sur serveur virtuel
Bonjour à tous,
Je suis débutant, et j'ai réussi à installer un EA sur un graphique, puis le migrer sur mon serveur viruel.
Mais comment faire pour le supprimer ensuite, ou lui modifier certains parametres?
merci
PS: je suis sur metatrader 5
tu as réussi ?
Sinon hésites pas à venir en MP !
tschuss ! ;)
Bonjour,
A priori Thibaut a réussi, c'est génial !
J'ai un peu le même souci et j'espère ne pas déterrer un sujet (il n'est pas si vieux que cela, c'est pour cette raison que je me permets) :-)
En fait, je reçois mes notifications sur mon téléphone parce qu'elles étaient activées dans les paramètres de la plateforme.
Le souci, c'est que j'ai installé un EA de trading intensif, ce qui crée énormément de notif à chaque prise de trade !
J'ai stoppé le VPS mql5, j'ai désactivé les notifs dans les paramètres, ai réactivé les EAs et relancé le VPS.
Problème, je reçois toujours les notifs :-(
Ce qu'il se passe, c'est qu'on ne peut pas être aussi spécifique qu'au premier lancement du VPS même si j'ai ouvert le détail et cliqué sur All !
Si quelqu'un sait, ça serait cool.
Jean-Luc
Afin de changer quoi que ce soit sur votre VPS, vous devez effectuer une migration. Désactivez les notifications sur votre plateforme locale, elles migrent à nouveau
https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration
