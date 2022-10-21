Modification EA sur serveur virtuel

Nouveau commentaire
 

Bonjour à tous,

Je suis débutant, et j'ai réussi à installer un EA sur un graphique, puis le migrer sur mon serveur viruel.

Mais comment faire pour le supprimer ensuite, ou lui modifier certains parametres?

merci


PS: je suis sur metatrader 5

 
tibmeta26 :

Bonjour à tous,

Je suis débutant, et j'ai réussi à installer un EA sur un graphique, puis le migrer sur mon serveur viruel.

Mais comment faire pour le supprimer ensuite, ou lui modifier certains parametres?

merci


PS: je suis sur metatrader 5

Configurez votre plate-forme locale comme vous le souhaitez sur le serveur virtuel - supprimez l'EA ou modifiez ses paramètres. Effectuez ensuite à nouveau la migration.
 
Merci pour votre réponse.
 

tu as réussi ?

Sinon hésites pas à venir en MP !

tschuss ! ;)

 

Bonjour,

A priori Thibaut a réussi, c'est génial !

J'ai un peu le même souci et j'espère ne pas déterrer un sujet (il n'est pas si vieux que cela, c'est pour cette raison que je me permets) :-)

En fait, je reçois mes notifications sur mon téléphone parce qu'elles étaient activées dans les paramètres de la plateforme.

Le souci, c'est que j'ai installé un EA de trading intensif, ce qui crée énormément de notif à chaque prise de trade !

J'ai stoppé le VPS mql5, j'ai désactivé les notifs dans les paramètres, ai réactivé les  EAs et relancé le VPS.

Problème, je reçois toujours les notifs :-(

Ce qu'il se passe, c'est qu'on ne peut pas être aussi spécifique qu'au premier lancement du VPS même si j'ai ouvert le détail et cliqué sur All !

Si quelqu'un sait, ça serait cool.
Jean-Luc


 
Jean Luc Osmont # :

Bonjour,

A priori Thibaut a réussi, c'est génial !

J'ai un peu le même souci et j'espère ne pas déterrer un sujet (il n'est pas si vieux que cela, c'est pour cette raison que je me permets) :-)

En fait, je reçois mes notifications sur mon téléphone parce qu'elles étaient activées dans les paramètres de la plateforme.

Le souci, c'est que j'ai installé un EA de trading intensif, ce qui crée énormément de notif à chaque prise de trade !

J'ai stoppé le VPS mql5, j'ai désactivé les notifs dans les paramètres, ai réactivé les  EAs et relancé le VPS.

Problème, je reçois toujours les notifs :-(

Ce qu'il se passe, c'est qu'on ne peut pas être aussi spécifique qu'au premier lancement du VPS même si j'ai ouvert le détail et cliqué sur All !

Si quelqu'un sait, ça serait cool.
Jean-Luc


Afin de changer quoi que ce soit sur votre VPS, vous devez effectuer une migration. Désactivez les notifications sur votre plateforme locale, elles migrent à nouveau

https://www.metatrader5.com/fr/terminal/help/virtual_hosting/virtual_hosting_migration

Migration - Hébergement Virtuel pour des Opérations 24/7 - Aide MetaTrader 5
Migration - Hébergement Virtuel pour des Opérations 24/7 - Aide MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
La migration transfère l'environnement actif actuel de la plateforme de trading vers un environnement virtuel. Ceci est un moyen simple et...
Nouveau commentaire