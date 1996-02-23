PairTraider EA

Парный трейдинг по-прежнему остается самым безопасным видом трейдинга. В советнике используется интересный информационный индикатор, который показывает силу тренда на конкретной паре в процентах. Также применяются другие индикаторы. Пример на скриншоте. На EURUSD сила бычьего тренда 78%. На USDCHF сила бычьего тренда 70%. Советник открывает позиции на обоих инструментах на sell одинаковым лотом. Закрывает когда числовые значения силы тренда обоих инструментов немного подравнялись, чтобы был получен суммарный профит. Это лишь один из методов использования выше указанного индикатора в парном трейдинге.

Советник вычисляет дневное изменение цены для 2 инструментов в процентах.
Например, когда данные вычислений EURUSD и USDCHF разойдутся на определенное число %, советник открывает позиции по двум инструментам. Например, EURUSD показывает buy 75%, USDCHF buy 80%, открывает сделки в sell. Здесь разница в примере составила 155%.
После этого советник ждет схождение показаний этих двух пар и закрывает ордера, либо по заданному профиту или в процентах от разницы, было 150% стало например 50-100% закрыл сделки. Советник может закрыть сделки при просадке от % депозита. 


Советник работает в разные торговые сессии.


Советник предназначен для работы на парах с прямой и обратной корреляцией. В идеале, конечно, максимальный профит достигается при раздвижке 150-180% и закрытии при 50-70%. Чтобы брать максимальный профит, нужно уловить импульс одной из коррелирующих пар. Не все позиции могут закрыться в профит. Это естественно, но убыток, если он будет, будет минимальным. Подавляющее число сделок будет в профите. А ведь важен общий профит.


Основные настройки советника начинаются от названия второй пары для торговли, по умолчанию USDCHF, до настроек информера, который выводится на графике. Далее идут настройки индикаторов, их можно менять, но лучше использовать по умолчанию.

Описание настроек:


Второй символ - это название второй валютной пары для торговли;

Прямая корреляция пар - выбор прямая или обратная;

Лот - величина лота для торговли;

Процент для входа первого символа - величина индикатора, который показывает силу тренда на конкретной паре в процентах;

Процент для входа второго символавеличина индикатора, который показывает силу тренда на конкретной паре в процентах;

Сумма процентов для закрытия позиции - сумма при которой закроются сделки;

Закрывать при снижении процента одной из пар - закрытие позиций, если снизился процент у одной из пар ниже заданного. Но можно сделать чтобы это правило не срабатывало если минимальный профит меньше заданного.

Размер процента одной пары для закрытия позициивеличина процента профита в процентах;

Профит не меньше минимального процента профитавеличина процента профита в процентах;

Минимальный процент профита - величина процента профита в процентах;

Закрывать прибыль в деньгах - выбор закрывать прибыль в деньгах или процентах;

Размер прибыли в деньгах для закрытия позиций - величина указывается в деньгах;

Закрывать при просадке - величина просадки в процентах от депозита;

Размер просадки для закрытия позицийвеличина просадки от депозита;

Мэджик номеров ордеров - мэджик номер для советника при установке нескольких на график;

Максимальный спред - величина спреда при котором будут открываться позиции.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































