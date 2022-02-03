Candle Timer For End

Uma informação de grande valor para o trader se localizar no tempo é a informação de quanto tempo temos para o encerramento do candle atual ou quanto falta para a formação de um novo candle. O RFOC Timer apresenta esta informação de forma clara e alocada à direita do candle atual.

Adicionalmente o RFOC Timer acompanha a opção de inclusão das linhas de preços ASK e BID com e sem extensão a direita e/ou esquerda. Esta função auxilia, por exemplo, a não sobreposição das linhas de ASK e BID com as marcações de suporte ou resistência.





