Candle Timer For End

5

Uma informação de grande valor para o trader se localizar no tempo é a informação de quanto tempo temos para o encerramento do candle atual ou quanto falta para a formação de um novo candle. O RFOC Timer apresenta esta informação de forma clara e alocada à direita do candle atual. 

Adicionalmente o RFOC Timer acompanha a opção de inclusão das linhas de preços ASK e BID com e sem extensão a direita e/ou esquerda. Esta função auxilia, por exemplo, a não sobreposição das linhas de ASK e BID com as marcações de suporte ou resistência.


Deixe seu comentário e avaliação sobre o produto.


Reviews 1
Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2022.12.03 10:06 
 

I like it.

Recommended products
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilities
This robot sends Telegram notifications based on the coloring rules of PLATINUM Candle indicator. Example message for selling assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Example message for buying assets : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Before enable Telegram notifications  you need to create a Telegram bot, get the bot API Key and also get your personal Telegram chatId. It's not possible to send messages to groups or channels. You can only send messages to your user chatId. You should
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicators
The Zigzag Price Arrow indicator is an enhanced version of the classic Zigzag indicator, combining the traditional zigzag pattern with advanced visual features. It not only identifies major market turning points but also provides clear trading signals through: • Directional arrows: Displays colored arrows (green for buy, magenta for sell) indicating potential trend directions. • Price labels: Shows the exact price values at each pivot point directly on the chart. • Improved visual clarity: Make
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indicators
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicators
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicators
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilities
Simple and easy-to-use trading panel. Replaces the standard Meta Trader 5 panel. This new panel allows you to add stop loss and take profit (in points). It also allows you to click and drag it to any place on the screen, making it easier to view and operate. Redesigned to focus on risk control, with a limit on the margin that can be used and a limit on possible loss per stop loss. With the facility to place only the stop loss and the EA automatically calculates the allowed lot size, in order to
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicators
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilities
Introducing NAS100 Auto SL and TP Maker for MT5: Never miss setting StopLoss and TakeProfit again with our NAS100 Auto SL and TP Maker, an indispensable assistant for traders navigating the Nasdaq 100 market on MetaTrader 5. This tool is designed for those who seek a seamless solution to automate the management of StopLoss and TakeProfit levels. Key Features: Effortless Automation: Automatically monitors Nasdaq 100 trades without StopLoss and/or TakeProfit. Dynamically adjusts levels based on u
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indicators
Reversal Oscillator — Advanced Momentum Shift Detector Reversal Oscillator is a free indicator designed to highlight price zones that are statistically outside their normal movement patterns, helping traders anticipate potential turning points before they occur. Unlike traditional oscillators that react mainly to overbought/oversold conditions, this indicator applies third derivative analysis (the "acceleration of the acceleration" of price) calculated using two independent methods within a n
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indicators
Introducing the MACD  Enhanced – an advanced MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator that provides traders with extended capabilities for trend and momentum analysis in financial markets. The indicator uses the difference between the fast and slow exponential moving averages to determine momentum, direction, and strength of the trend, creating clear visual signals for potential entry and exit points. Attention! To achieve the best results, it is recommended to adapt the indicator
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indicators
Pivot Point Fibo RSJ is an indicator that traces the support and resistance lines of the day using Fibonacci rates. This spectacular indicator creates up to 7 levels of support and resistance through Pivot Point using Fibonacci rates. It is fantastic how the prices respect each level of this support and resistance, where it is possible to perceive possible entry/exit points of an operation. Features Up to 7 levels of support and 7 levels of resistance Set the colors of the levels individually
FREE
LT Candle Time with Alert MT5
Thiago Duarte
5 (9)
Utilities
This indicator show the candle remaining time on the chart and/or in the corner of the window. It also display notificaton (popup and push) when a new candle is formed (optional). You configure the timer on candles and at chart corner. I don't need to explain the functions because are very simple. MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/38677 Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I a
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicators
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Candle Time MT5
Danrlei Hornke
Utilities
Free indicator that displays the remaining time until the current candle closes directly on the chart. Designed for traders who demand precision and timing, this lightweight and fully customizable tool enhances your trading experience. It is easy to install, compatible with all assets, markets, and timeframes, and provides real-time updates to support smarter decision-making.
FREE
Symbol Watermark
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Utilities
Another request from my brotherhood was putting the name of the Symbol being seen - a little bigger - on the Chart, just to get sure that they are seeing the correct one... Mistakes pay a high price on the market... It is a very effective, and almost resource-null-consuming indicator that displays the current Symbol Name and Timeframe in almost any position of your Chart, with any color, and any Font Size... And also you can change the divisor character that is presented between the Symbol Name
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
LT Volume Weighted Average Price
Thiago Duarte
5 (7)
Utilities
Volume Weighted Average Price or VWAP is an indicator wich shows different average prices on chart. This is very useful to find strong negotiation price areas and as trend following. Configurations: Day, Week and Month - Show different VWAPs according to the period. You can change each line style on "colors" tab. Any doubt or suggestion please contact us. Enjoy! This is a free indicator, but it took hours to develop. If you want to pay me a coffee, I appreciate a lot   <3 PayPal, Skrill, Nete
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicators
The   Haven FVG   indicator is a market analysis tool that highlights inefficiency areas (Fair Value Gaps, FVG) on the chart, providing traders with key levels for price analysis and decision-making. Other products ->  HERE Main Features: Customizable color settings: Color for Bullish FVG   (Bullish FVG Color). Color for Bearish FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG visualization: Maximum number of candles for FVG detection. Additional extension of FVG zones by a specified number of bars. Opt
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilities
This little tool helps you to define your risk management with a simple line dragging on the chart. It shows you the actual lot size calculated on account % or fixed money amount directly at the line. All you have to do is activate the line by pressing the "t" key on your keyboard and drag the line to your stop loss point. Thats it. In the settings you can define the color and width of line and text, also space of text to line and the right and you can set the risk in percent of account or fixed
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicators
QuantumAlert Stoch Navigator is a free indicator available for MT4/MT5 platforms, its work is to provide "alerts" when the market is inside "overbought and oversold" regions in the form of "buy or sell" signals. This indicator comes with many customization options mentioned in the parameter section below, user can customise these parameters as needful. Join our   MQL5 group , where we share important news and updates. You are also welcome to join our private channel as well, contact me for the p
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicators
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indicators
# DAILY SUPPORT AND RESISTANCE LEVELS - SEO OPTIMIZED DESCRIPTION ## SHORT DESCRIPTION (160 characters max) ``` Free pivot points indicator with daily support resistance levels for MT5. Perfect for intraday forex day trading and scalping strategies. ``` **Character count:** 159 **Keywords included:** pivot points, support, resistance, MT5, forex, day trading, scalping, free --- ## FULL DESCRIPTION (HTML Formatted for MQL5) ### Main Title **Daily Support and Resistance Levels - Free Pivot
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indicators
Spike Catch Pro 22:03 release updates Advanced engine for searching trade entries in all Boom and Crash pairs (300,500 and 1000) Programmed strategies improvements Mx_Spikes (to combine Mxd,Mxc and Mxe), Tx_Spikes,   RegularSpikes,   Litho_System,   Dx_System,   Md_System,   MaCross,   Omx_Entry(OP),  Atx1_Spikes(OP),   Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) we have added an arrow on strategy identification, this will help also in the visual manual backtesting of the included strategies and see ho
FREE
LT Agression Indicator
Thiago Duarte
5 (3)
Indicators
This is a buyer and seller aggression indicator that analyzes the shape of each candle and project this data in a histogram form. There are 4 histograms in one. On the front we have two: Upper - Buyer force. Lower - Seller force. At the background we also have two histogram, both with same color. They measure the combined strenght of buyers and sellers. This histograms can be turned off in Input Parameters. It is also possible to have the real or tick volume to help on this force measurement. IN
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicators
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indicators
The original author is David Weis, an expert in the Wyckoff Method. The Weis Wave is a modern adaptation of the 1930's Wyckoff Method, another expert in Tape Reading techniques and Chart Analysis. Weis Waves takes market volume and stacks it into waves according to price conditions giving the trader valuable insights about the market conditions. If you want to learn more about this subject you can find tons of videos in YouTube. Just look for "The Wickoff Method", "Weis Wave" and "Volume Spread
FREE
Buyers of this product also purchase
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilities
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteristics bef
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (583)
Utilities
Welcome to Trade Manager MT5 - the ultimate risk management tool designed to make trading more intuitive, precise, and efficient. This is not just an order placement tool; it's a comprehensive solution for seamless trade planning, position management, and enhanced control over risk. Whether you're a beginner taking your first steps, an advanced trader, or a scalper needing rapid executions, Trade Manager MT5 adapts to your needs, offering flexibility across all markets, from forex and indices t
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilities
Experience exceptionally fast trade copying with the   Local Trade Copier EA MT5 . With its easy 1-minute setup, this trade copier allows you to copy trades between multiple MetaTrader terminals on the same Windows computer or Windows VPS with lightning-fast copying speeds of under 0.5 seconds. Whether you're a beginner or a professional trader, the   Local Trade Copier EA MT5   offers a wide range of options to customize it to your specific needs. It's the ultimate solution for anyone looking t
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilities
Trade Panel is a multifunctional trading assistant. The application contains more than 50 trading functions for manual trading and allows you to automate most trading operations. Attention, the application does not work in the strategy tester. Before purchasing, you can test the demo version on a demo account. The demo version is here . Full instructions here . Trade. Allows you to perform trading operations in one click: Open pending orders and positions with automatic risk calculation. Open mu
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (15)
Utilities
Beta Release The Telegram to MT5 Signal Trader is nearly at the official alpha release. Some features are still under development and you may encounter minor bugs. If you experience issues, please report them, your feedback helps improve the software for everyone. The price will increase after 20 sales. Remaining copies at $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader is a powerful tool that automatically copies trading signals from Telegram channels or groups directly to your MetaTrader 5 account
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (8)
Utilities
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 *****this is the local HTML version of Ultimate Extractor. Check out Ultimate Extractor Cloud on mql5 for the Cloud version****** Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with inte
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (107)
Utilities
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilities
Lazy Trader is your personal risk management assistant that independently finds the best market entries, manages positions, and helps you extract maximum profit from every trading idea! It monitors charts from M1 to W1 , finds optimal entry points based on your parameters, and manages trades without your involvement: - Got an idea on the daily chart? No need to wait for lower timeframes to form a signal — Lazy Trader will check everything and open all necessary positions while you live your lif
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilities
Trade Copier is a professional utility designed to copy and synchronize trades between trading accounts. Copying occurs from the account / terminal of the supplier to the account / terminal of the recipient, which are installed on the same computer or VPS . Before buying, you can test the demo version on a demo account. Demo version here . Full instruction here . Main functionality and benefits: Supports copying MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, including MT5 netting accounts. * Supports copying Dem
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilities
Trade copier for MT5 is a trade copier for the МetaТrader 5 platform. It copies forex trades  between any accounts   MT5 - MT5, MT4 - MT5 for the COPYLOT MT5 version (or MT4 - MT4 MT5 - MT4 for the COPYLOT MT4 version)    Reliable copier!         MT4 version Full Description +DEMO +PDF   How To Buy    How To Install     How to get Log Files    How To Test and Optimize    All products from Expforex You can also copy trades in the МТ4 terminal (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):     COPYLOT CLIENT for MT4
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilities
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Intelligence for Modern Traders Overview The Smart Stop Scanner brings professional stop-loss monitoring to every chart. It analyzes market structure, detects meaningful breakouts, and identifies the most relevant protective levels across Forex, Gold, Indices, Metals, Crypto, and more. All results appear inside one clean, DPI-aware dashboard designed for clarity, speed, and instant decision-making. How Stop-Loss Levels Are Identified Instead of rely
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilities
MT5 to Telegram Signal Provider turns your trading account into a signal provider. Every trade action, whether manual, by EA or from your phone, is instantly sent as a message to Telegram. You can fully customize the format or use a ready-made template for quick setup. [ Demo ] [ Manual ] [ MT4 Version ] [ Discord Version ]     New: [ Telegram To MT5 ] Setup A step by step user guide is available. Key Features Ability to customize order details sent to subscribers You can create a tiered subs
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilities
Copy trade signals from Telegram channels you already belong to (including private and restricted channels) directly into MetaTrader 5. Set your risk rules once, monitor execution, and manage positions with built-in protections designed to reduce mistakes and overtrading. Fast setup : configure your channels, select what to copy, and start within minutes using a clean on-chart interface. User Guide + Demo | MT4 Version | Discord Version Who this is for Traders who follow one or more signal provi
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilities
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilities
EASY Insight AIO – All-In-One Power for AI-Driven Trading Want to skip the setup and start scanning the entire market – Forex, Gold, Crypto, Indices, and even Stocks – in seconds? EASY Insight AIO is the complete plug-and-play solution for AI-powered trade analysis. It includes all core Stein Investments indicators built-in and automatically exports clean, structured CSV files – perfect for backtesting, AI prompts, and live market decision-making. No need to install or configure indicators manu
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilities
Smart Stop Manager – Automated Stop-Loss Execution with Professional Precision Overview The Smart Stop Manager is the execution layer of the Smart Stop lineup, built for traders who require structured, reliable, and fully automated stop-loss management across multiple open positions. It continuously monitors active trades, calculates the optimal stop level using Smart Stop market-structure logic, and updates stops automatically with clean, transparent rules. Whether managing a single asset or
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilities
Copy Cat More Trade Copier MT5 is a local trade copier and a complete risk management and execution framework designed for today’s trading challenges. From prop firm challenges to personal portfolio management, it adapts to every situation with a blend of robust execution, capital protection, flexible configuration, and advanced trade handling. The copier works in both Master (sender) and Slave (receiver) modes, with real-time synchronization of market and pending orders, trade modifications, pa
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilities
Telegram to MT5: The Ultimate Signal Copying Solution Simplify your trading with Telegram to MT5, the modern tool that copies trading signals directly from Telegram channels and chats to your MetaTrader 5 platform, without the need for DLLs. This powerful solution ensures precise signal execution, extensive customization options, saves time, and boosts your efficiency. [ Instructions and DEMO ] Key Features Direct Telegram API Integration Authenticate via phone number and secure code. Easily man
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilities
This product filters   all expert advisors and manual charts   during news time.  It is able to remove any of your EA during news and automatically reattach them after news ends. This product also comes with a complete  order management system   that can handle your open positions and pending orders before the release of any news. Once you purchase   The News Filter , you will no longer need to rely on built-in news filters for future expert advisors, as this product can filter them all from her
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilities
Introducing the Order Manager : A Revolutionary Utility for MT5 Manage your trades like a pro with the all-new Order Manager utility for MetaTrader 5. Designed with simplicity and ease-of-use in mind, the Order Manager allows you to effortlessly define and visualize the risk associated with each trade, enabling you to make informed decisions and optimize your trading strategy. For more information about the OrderManager, please refear to the manual. [ Demo ]  [ Manual ]  [ MT4 Version ]  [ Teleg
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilities
HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss  functions - Intuitive, adaptive, and customizable interface - Session and strong algorithmic level visualization - Works with any assets and account typ
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilities
DaneTrades Trade Manager is a professional trade panel for MetaTrader 5, designed for fast, accurate execution with built‑in risk control. Place market or pending orders directly from the chart while the panel automatically calculates position size from your chosen risk, helping you stay consistent and avoid emotional decision‑making. The Trade Manager is built for manual traders who want structure: clear risk/reward planning, automation for repeatable management, and safeguards that help reduc
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilities
Grid Manual is a trading panel for working with grid strategies. The utility is universal, has flexible settings and an intuitive interface. It works with a grid of orders not only in the direction of averaging losses, but also in the direction of increasing profits. The trader does not need to create and maintain a grid of orders, the utility will do it. It is enough to open an order and the "Grid manual" will automatically create a grid of orders for it and will accompany it until the close. F
Unlimited Trade Copier Pro MT5
Vu Trung Kien
5 (10)
Utilities
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilities
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilities
Trading Panel for trading in One click.  Working with positions and orders!  Trading from the  chart  or the  keyboard . With our trading panel, you can execute trades with a single click directly from the chart and perform trading operations 30 times faster than with the standard MetaTrader control. Automatic calculations of parameters and functions make trading faster and more convenient for traders. Graphic tips, info labels, and full information on trade deals are on the chart MetaTrader.  
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilities
Safeguard Your Trading Capital Effortlessly Protecting your trading capital is just as important as growing it. The KT Equity Protector is your personal risk manager, continuously watching your account equity and automatically stepping in to prevent losses or lock in profits by closing all active and pending orders when predefined profit targets or stop-loss levels are reached. No more emotional decisions, no guesswork—just reliable equity protection working tirelessly on your behalf. KT Equity
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilities
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilities
Seconds Chart is a unique tool for creating second-based charts in MetaTrader 5 . With Seconds Chart , you can construct charts with timeframes set in seconds, providing unparalleled flexibility and precision in analysis that is unavailable with standard minute or hourly charts. For example, the S15 timeframe indicates a chart with candles lasting 15 seconds. You can use any indicators and Expert Advisors that support custom symbols. Working with them is just as convenient as on standard charts.
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilities
Cerberus the Equity Watcher  is a risk management tool that constantly monitors your account equity and avoid major drawdowns, caused by faulty EAs or by your emotional behaviour if you are a discretional trader. It is extremely useful for systematic traders that rely on EAs that might contain bugs, or that might not performed well in unexpected market conditions.  Cerberus let you set a minimum equity value and (optionally) a  maximum value , if either of those are reached all positioned are f
More from author
Candle Timer 2X
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
5 (5)
Utilities
The RFOC Candle Timer 2x was created for the trader to locate himself in time, having access to the pending time for the formation of a new candle. Additionally, it is possible to include in the chart a second timer that shows the pending time for the formation of a new candle in a time period different from the current one.   The user will have the option to select up to 4 different positions for the timer display ("No candle", lower left corner, lower right corner or upper right corner). In ad
FREE
RFOC Mini Chart Simple
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Indicators
The RFOC Mini Chart was created to project a macro view of the market, which the option to select the timeframe of interest other than the main chart, it is possible to include 2 indicators: In the full version it is possible to include 2 indicators: 1 - Moving average channel On the mini chart, the moving average will be created based on the prices of the selected time frame for the RFOC Mini Chart. The moving average period must be selected in the indicator settings pannel. 2 - Boillinger Ban
FREE
RFOC Mini Chart
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Indicators
The RFOC Mini Chart was created to project a macro view of the market, which the option to select the timeframe of interest other than the main chart, it is possible to include 2 indicators: 1 - Moving average channel On the mini chart, the moving average will be created based on the prices of the selected time frame for the RFOC Mini Chart. The moving average period must be selected in the indicator settings pannel. 2 - Boillinger Band In the mini chart, a boillinger band will be created based
FREE
RFOC Variacao Diaria
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Utilities
O Produto RFOC Variação Diária apresenta a função de indicar no gráfico a variação, em porcentagem, do preço em relação ao preço de fechamento do dia anterior. O indicador permite configurar 100% da coloração para variações de alta, baixa e neutra (0.00%). O painel com a apresentação da variação diária do preço fica fixada na parte superior do gráfico, e se ajusta automaticamente no centro da janela.
FREE
RFOC Symbol Background
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
Indicators
The RFOC Symbol Background was created to display the name of the asset and the current timeframe in the background of the chart. Displaying the name of the asset at the bottom of the chart is often used by traders who are designing the screen for spectators, making it easier to identify the asset and the timeframe during a class, for example. It is available for the user to select the font size (small, medium or large) and select the color for better viewing according to the background color
FREE
Draw SMC and Price Action Assistent
Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
5 (1)
Indicators
The RFOC draw smart money concepts assistant was created to assist traders who use the SMC as the basis for their buy and sell operations.  With the RFOC Assistent you will have the options to draw:  - Buy and Sell Order blocks, only indicating   the reference candle;   - Fair Value Gaps, only indicating the 2 reference Candles;  - Indicate the best buying and selling regions after indicating the reference movement (60 to 80% of the fibonacci);  - Draw the illustration of the market structure; 
Filter:
Ahmed Sarıkaya
2724
Ahmed Sarıkaya 2022.12.03 10:06 
 

I like it.

Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso
11876
Reply from developer Ronaldo Franco De Oliveira Cardoso 2022.12.27 02:56
Thank you.
Reply to review