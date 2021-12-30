Annihilator DD

Вспомогательный советник. Советник сам не торгует. В тестере открывает сделки для демонстрации и возможности подбора настроек.





Советник анализирует сделки по всему счету, находит самый убыточный ордер, со значением (Minimum order LOSS) и закрывает его с минимальной прибылью (Minimal annihilation profit for closing) за счет текущих прибыльных ордеров, минимальная прибыль для закрытия прибыльного ордера (Minimum order PROFIT).

Советник может оставлять самые прибыльные ордера (Saving profitable orders) и закрывать убыточный ордер менее прибыльными ордерами.

- Со сколько ордеров начинать закрытие убыточных ордеров за счет прибыльных ордеров.