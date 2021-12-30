Annihilator DD
- Utilities
- Sergei Reshetnikov
- Version: 1.0
- Activations: 15
Вспомогательный советник. Советник сам не торгует. В тестере открывает сделки для демонстрации и возможности подбора настроек.
Советник анализирует сделки по всему счету, находит самый убыточный ордер, со значением (Minimum order LOSS) и закрывает его с минимальной прибылью (Minimal annihilation profit for closing) за счет текущих прибыльных ордеров, минимальная прибыль для закрытия прибыльного ордера (Minimum order PROFIT).
Советник может оставлять самые прибыльные ордера (Saving profitable orders) и закрывать убыточный ордер менее прибыльными ордерами.
- START ANNIHILATION (0 - off) - Со сколько ордеров начинать закрытие убыточных ордеров за счет прибыльных ордеров.
- Saving profitable orders - Сколько прибыльных ордеров оставлять.
- Minimum order LOSS - Минимальный убыток ордера, при котором ордер начнет закрываться за счет прибыльных ордеров.
- Minimum order PROFIT - Минимальная прибыль ордера, за счет которого будет закрываться убыточный ордер.
- Minimal annihilation profit for closing - Минимальная прибыль при перекрытие самого убыточного ордера.
- Slippage - Проскальзывание.
Советник ставиться только на один график.