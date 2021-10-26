Aries Revenge EA


Are You Looking For REVENGE On The Market With A PowerFul EA With A Low DD And Consistency That Produces  Realistic & Believable Results ? Well, You've Found The Right 1.

Introducing "ARIES REVENGE."


ARIES REVENGE IS SAFE & SOUND WHILE BEING BATTLE TESTED.


OPEN BUY & SELL ORDERS:

ARIES REVENGE Runs A Intraday Scalping Strategy On EURUSD ONLY!

It Will Only Open Buy Or Sell Orders Once It Scans The Market For The Perfect Setup And The Signal Is Given.


RECOMMENDED PAIR:  EURUSD ONLY!


SMART MONEY MANAGEMENT:

IS APPLIED At The Open Margin & Margin Used Levels.

75% Of Margin Must Be Available In Order For Any Additional Position To Open.

25% Is The Max Margin That Can Be Used To Take A Position.

N.B.A = NO BLOWING ACCOUNTS!


EA SETTINGS:

You can adjust your lot size by equity percentage.

ARIES REVENGE FX EA Default setting Is of 10% Which will create a lot size of 0.1 lot on a $10k Account and so on every $10k

The Recommend Pair Is ONLY = EURUSD

You Must Have A Unique Magic Number For Both Pairs 

Place ARIES REVENGE On The 4Hour Charts

Max Number Of Open Orders Are And Should Be Set To (2)

Stop Loss Value In Pips  (HIDDEN FROM BROKER)

Trailing Stop Loss Threshold In Pips 

Trailing Stop Loss In Pips  (HIDDEN FROM BROKER)

Trailing Stop Loss Step Factor In Pips

Take Profit In Pips  (HIDDEN FROM BROKER)

(NO NEED TO OPTIMIZE THESE SETTINGS THEY ARE SET TO THE BEST SETTINGS ALREADY BY DEFAULT


REQUIREMENTS: 

"ARIES REVENGE FX" EA is NOT sensitive to spreads and slippage, but I do recommend using a good ECN broker thats good.

Please run on a VPS continuously for best results.


MORE INFO:

  1. Recommended Minimum deposit needed is $200 or better Cent Account

  2. Minimum leverage needed is 1:200

  3. MAX DRAWDOWN = Up To 20% On Account Equity

  4. No Risky Grid or Martingale, No Hedge Trading

  5. Full auto-trading 24/7




    TIP's:

    1. RUN ON YOUR DEMO ACCOUNT 1ST TO SEE THE STRATEGY!

    2. LET THE TRADE PLAY OUT, YOU'LL BE HAPPY YOU DID!

    3. DON'T OVER LEVERAGE YOUR ACCOUNT!  I F YOU WANT TO UP THE LOT SIZE WE CAN RECOMMEND UP TO 20% RISK!

    4. START WITH ONE PAIR 1ST!




    REALISTIC RESULTS ON STRATEGY TESTER & DEMO ACCOUNT:

    RUN ONLY ON EURUSD ONLY! (play with the lot size)

    We all know that the strategy Tests sometimes produces different results, so we run tests on demo accounts.


    CONTACT US:

    EMAIL ME IF YOU ARE THINKING OF RENTING/PURCHASING OR IF YOU HAVE PURCHASED ALREADY FOR SUPPORT AND QUESTIONS!

    HoodTraderEA@gmail.com




    DISCLAIMER: Never forget that past performance is no guarantee for the future. It's recommended to run on demo account 1st to see how "ARIES REVENGE EA" trades.   





