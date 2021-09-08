Robô Ultra Dinamic Keltner





é um expert que utiliza os canais de keltner como principal forma de sinal.





O Robô possuem três setups





Rompimento das bandas Toque nas Bandas Retorno ao centro que é o Fechou Fora Fechou Dentro

Configurações básicas do expert são





Volume (Tamanho do lote a ser negociado)

Stop Loss em Pontos

Take Profit em Pontos

Configuração de horário para inicial

Configuração de horário para enviar ordem

Metas Financeiras

Perda máxima no dia



Lucro Máximo no dia

Martingale

Breakeven em Pontos

Trailing Stop em Pontos









Obs. Para corretoras do BR que exibem o saldo com zero.





É necessário solicitar a corretora que exiba o saldo no terminal de sua conta.





Esse é um dos itens de validação que o expert deve passar para ser negociado na loja do mql5.

Dúvidas de como funciona a compra no site do MQL5 Clique aqui.







