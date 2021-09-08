Ultra Dinamic Keltner
- Experts
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Thiago Gomes CavalcantiDesenvolvedor que aprendeu a operar no mercado.
Mantenho um canal onde ensino algumas coisas sobre MQL5
- Version: 3.1
- Updated: 1 March 2022
- Activations: 20
Robô Ultra Dinamic Keltner
é um expert que utiliza os canais de keltner como principal forma de sinal.
O Robô possuem três setups
- Rompimento das bandas
- Toque nas Bandas
- Retorno ao centro que é o Fechou Fora Fechou Dentro
Configurações básicas do expert são
- Volume (Tamanho do lote a ser negociado)
- Stop Loss em Pontos
- Take Profit em Pontos
- Configuração de horário para inicial
- Configuração de horário para enviar ordem
- Metas Financeiras
- Perda máxima no dia
- Lucro Máximo no dia
- Martingale
- Breakeven em Pontos
- Trailing Stop em Pontos
Obs. Para corretoras do BR que exibem o saldo com zero.
É necessário solicitar a corretora que exiba o saldo no terminal de sua conta.
Esse é um dos itens de validação que o expert deve passar para ser negociado na loja do mql5.
Dúvidas de como funciona a compra no site do MQL5 Clique aqui.
O melhor robô que eu conheço para mini índice. Totalmente personalizável.