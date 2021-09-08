Ultra Dinamic Keltner

5
Robô Ultra Dinamic Keltner 

é um expert que utiliza os canais de keltner como principal forma de sinal.

O Robô possuem três setups

  1. Rompimento das bandas
  2. Toque nas Bandas
  3. Retorno ao centro que é o Fechou Fora Fechou Dentro
Configurações básicas do expert são

  • Volume (Tamanho do lote a ser negociado)
  • Stop Loss em Pontos
  • Take Profit em Pontos
  • Configuração de horário para inicial
  • Configuração de horário para enviar ordem
  • Metas Financeiras
    • Perda máxima no dia
    • Lucro Máximo no dia
  • Martingale
  • Breakeven em Pontos
  • Trailing Stop em Pontos


Obs. Para corretoras do BR que exibem o saldo com zero. 

É necessário solicitar a corretora que exiba o saldo no terminal de sua conta.

Esse é um dos itens de validação que o expert deve passar para ser negociado na loja do mql5.


Dúvidas de como funciona a compra no site do MQL5 Clique aqui.




Reviews 1
Eliabe Fonseca
25
Eliabe Fonseca 2023.10.12 21:02 
 

O melhor robô que eu conheço para mini índice. Totalmente personalizável.

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Eliabe Fonseca 2023.10.12 21:02 
 

O melhor robô que eu conheço para mini índice. Totalmente personalizável.

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