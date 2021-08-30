Boleta Trading Profissional JimyRFP

5

BOLETA TRADING PROFISSIONAL.

Painel de negociação usado para facilitar operações manuais no MT5.

-Botão para fechamento automático de ordens e posições.

-Negociação facilitada usando teclado e mouse.

-Sistema de ordens OCO (TP & SL pré configurados)

-Normalização de volume para qualquer ativo.

-Controle de limite horários para negociação.

-Sistema de meta e limite de loss.

-Martingale configurável.

-Trailing Stop.

-BreakEven.

-Numero mágico (Expert Magic) para não entrar em conflito com outros robôs.

-Mostra resultado do dia das operações realizadas com a boleta para o ativo selecionado.

-Auto salvamento para as configurações selecionadas no ativo.

Playlist no youtube mostrando as funções da boleta.

https://www.youtube.com/watch?v=fKvhYSIZKTY&list=PL6YNf6s7gaVENROPTlS7mj_3HghC0_sxQ



Meu GitHub https://github.com/JimyRFP

Meu Linkedin https://www.linkedin.com/in/rafaelflorianipinto/


Reviews 12
michel_aular
25
michel_aular 2024.11.30 22:49 
 

gostaria saber se poderia fazer a versão para MT4 por favor.

paulo.ibta
16
paulo.ibta 2023.08.11 20:54 
 

Excelente boleta, muito bem feita e funciona bem demais!!! Parabéns... Gostaria de fazer um orçamento pra otimizar a boleta para o meu uso e saber o custo de aquisição.

Alberto Coutinho
20
Alberto Coutinho 2023.06.16 20:50 
 

Parabéns, está excelente!!!!

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Filter:
michel_aular
25
michel_aular 2024.11.30 22:49 
 

gostaria saber se poderia fazer a versão para MT4 por favor.

Roger2021
26
Roger2021 2023.09.02 03:22 
 

User didn't leave any comment to the rating

paulo.ibta
16
paulo.ibta 2023.08.11 20:54 
 

Excelente boleta, muito bem feita e funciona bem demais!!! Parabéns... Gostaria de fazer um orçamento pra otimizar a boleta para o meu uso e saber o custo de aquisição.

Alberto Coutinho
20
Alberto Coutinho 2023.06.16 20:50 
 

Parabéns, está excelente!!!!

Ferramentatrader
14
Ferramentatrader 2023.01.31 23:55 
 

Excelente Trabalho! Obridago

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2023.02.15 19:56
Obrigado!
spectrus
114
spectrus 2023.01.26 02:39 
 

Ótimo trabalho. Parabéns! Obrigado.

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2023.02.15 19:56
Obrigado!
rcpaulo
82
rcpaulo 2023.01.26 01:44 
 

Olá Rafael. A boleta é muito boa, com ótimas características e está funcionando perfeitamente. Muito obrigado em disponibilizar gratuitamente. Deus lhe ajude.

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2023.02.15 19:55
Valeu amigo!
mcfs Rana
94
mcfs Rana 2023.01.04 15:21 
 

Oi Rafael, vlw conterrâneo. Estou atrás de uma ferramenta que trave a abertura de novas ordens quando chegar no limite do número de ordens abertas ou limite do stop atingido ($$) ou limite do gain atingido($$). Vc conhece alguma? Obrigada pela boleta. Um grande Abraço.

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2023.02.15 19:56
Fala amigo, infelizmente não conheço, fico te devendo essa.
Adeni Ferreira
222
Adeni Ferreira 2021.12.25 04:26 
 

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RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2021.12.26 20:32
Boa tarde, vou da uma olhada nisso, e atualizo ela aqui. Obrigado por comentar.
Ronaldo Luiz De Almeida
157
Ronaldo Luiz De Almeida 2021.12.18 10:30 
 

Ótima ferramenta, parabéns entrega oque promete

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2021.12.26 20:31
Obrigado por avaliar.
phelipefg
14
phelipefg 2021.09.30 03:58 
 

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RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2021.09.30 10:04
Valeu Phelipe, muito obrigado pelo feedback.
DAVI
26
DAVI 2021.09.30 00:29 
 

Boa noite Rafael, Ótimo trabalho realizado nesta boleta, simples e objetiva. Att, Davi

RAFAEL FLORIANI PINTO
2950
Reply from developer RAFAEL FLORIANI PINTO 2021.09.30 00:43
Valeu Davi!
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