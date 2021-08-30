Boleta Trading Profissional JimyRFP
- Utilities
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- Version: 1.4
BOLETA TRADING PROFISSIONAL.
Painel de negociação usado para facilitar operações manuais no MT5.
-Botão para fechamento automático de ordens e posições.
-Negociação facilitada usando teclado e mouse.
-Sistema de ordens OCO (TP & SL pré configurados)
-Normalização de volume para qualquer ativo.
-Controle de limite horários para negociação.
-Sistema de meta e limite de loss.
-Martingale configurável.
-Trailing Stop.
-BreakEven.
-Numero mágico (Expert Magic) para não entrar em conflito com outros robôs.
-Mostra resultado do dia das operações realizadas com a boleta para o ativo selecionado.
-Auto salvamento para as configurações selecionadas no ativo.
Playlist no youtube mostrando as funções da boleta.
https://www.youtube.com/watch?v=fKvhYSIZKTY&list=PL6YNf6s7gaVENROPTlS7mj_3HghC0_sxQ
Meu GitHub https://github.com/JimyRFP
Meu Linkedin https://www.linkedin.com/in/rafaelflorianipinto/
gostaria saber se poderia fazer a versão para MT4 por favor.