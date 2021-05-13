Medium stabilis

Трендовый советник работает на валютной паре EURUSD, на графике H1 на основе набора стандартных индикаторов, показывает стабильный результат, однако совершает не так много сделок, так как работает по тренду, одновременно открывается только 1 сделка. Протестирован с 01.01.2000 года по 01.05.2021 года и с 01.2020 по 01.05.2021 на счетах брокеров Alpari и RoboForex, желательно использовать на счетах с небольшим спредом, работает на реальном счете, одновременно открывается не более 1 позиции. Работает с использованием TP, SL, TS, в месяц совершается 8-10 сделок. В исходных данных N - загрузка торгового счета в % (для счета в USD и плеча 1:100), рекомендую использовать этот показатель не более 10%,  В процессе работы возможны просадки, которые могут продолжаться до полугода. Данный советник не для быстрых денег, а для стабильной работы. Рекомендую использовать нагрузку депозита с коэффициентом N не более 5.

Входные параметры:

  • TakeProfit - тейк профит в пунктах;
  • TrailingStop - трейлинг стоп в пунктах;
  • StopLoss - стоп лосс в пунктах;
  • Slippage - проскальзывание;
  • Magic - идентификатор;
  • N - загрузка депозита в % для валюты счета в USD и плеча 1:100.


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