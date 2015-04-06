Хороший математический робот, со средней доходностью 10% в месяц. Работает на основных валютных парах по тренду (EUR\USD; GBP\USD; AUD\USD; NZD\USD). Использую его сам как основу для пассивного дохода, по соотношению риск/прибыль - идеальный советник.





Входные параметры надо выставить как на скриншоте, Вам необходимо только подобрать лотность под свой депозит. Изменение других параметров на Ваш страх и риск.





По паре GBP\USD самая высокая доходность ~ 40% в месяц, но и риски выше.





На скриншоте предоставлен самый худший период робота.





Рекомендуемое кредитное плечо - от 1:500.