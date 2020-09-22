Easy Order Blocks

Esta utilidad dibuja Order Blocks y otros bloques fácilmente mediante el trazado rápido de lineas y rectángulos con 1 click y 1 tecla.

Las teclas Hotkeys son programables y son 5:

Order Blocks

Fair Value Gaps (o Liquidity Void)

(o Liquidity Void) Rejection Blocks

Mitigation/Breaker Blocks

Fast Object Delete (Borrado Rápido de objetos)