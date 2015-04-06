BaluProfit

Работает на основе скользящей средней с подтверждением RSI. Уровни берет от 1 свечи старшего таймфрейма. Высчитывает зоны перекупленности и перепроданости с помощью скользящей средней и длины 1 свечи старшего таймфрейма и на минимуме покупает, на максимуме продает, закрытие происходит при противоположных сигналах. Настройки по умолчанию для EURUSD 5min. Входные параметры: Per- старший таймфрейм. mnoj-делитель старшего таймфрейма для более точной подгонки(не может быть 0). minlot-лот по которому будит торговать.
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Blue CARA MT4
Duc Anh Le
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| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gold Coin M5
Andrey Kozak
2.33 (9)
Experts
Gold Coin M5 is an automated trading robot designed to trade the gold market (XAUUSD) using the M5 period. This robot is designed for traders who want to trade automatically on short-term time intervals (scalping). Peculiarities: Scalping strategy: The robot uses a scalping strategy based on instant entry and exit from positions based on short-term price movements. Optimized for XAUUSD on M5: The XAUUSD Scalper is specifically tuned to trade the XAUUSD pair on the M5 time frame, allowing it to
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Experts
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Experts
Forex Kryptonite  Kryptonite expert Advisor has no analogues , it was created on the basis of trading experience in the markets for more than 15 years. The EA has good information and shows excellent profitability, but still, at the heart of the EA is the security of the trading account. There are many included trading modules that improve the trading process of the robot and the trader, as well as the ability to connect the news indicator and connect your indicator. The EA has a trading strate
Great Hunter
Pavel Malyshko
Experts
Авторская стратегия демонстрирующая хорошие результаты на валютной паре eurchf m15. Советник в своей работе ищет наиболее вероятные точки разворота на графике и если сигнал подтверждается открывает сделку. Советник работает круглосуточно, что делает его универсальным вне зависимости от времени на рынке, что также отличает его от большинства советников торгующих в строго ограниченное время. По мере роста спроса на советник и увеличения хороших отзывов, цена на него будет расти. Поспешите при
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Experts
How the EA works (simple explanation) Trades on   M5   timeframe Uses   H1 timeframe   to analyze global market context Analyzes   2 or 3 timeframes simultaneously On each timeframe: Checks price position relative to one or two Moving Averages Evaluates MA angle and distance between price and MA Entry logic is based on   trend + volatility conditions , not on random signals The full algorithm is illustrated in the screenshots. Recommended usage Symbol:   EURUSD Timeframe:   M5 Trading
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Experts
Round Lock is a smart advisor with dynamic position locking. Round Lock is an intelligent advisor with the function of dynamic position locking, an advanced trading advisor that implements a two-way order locking strategy with a gradual position growth and dynamic adaptation to the market . Advantages of Round Lock: Risk control through position locking, Dynamic growth of volumes in trending areas of the market, Flexible behavior settings depending on limits, Suitable for flat and trend phases,
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
RSI Double Cross EA
Ihor Koshel
Experts
RSI Double Cross Robot   is a fully automated expert advisor based on a classic yet powerful momentum concept — the crossover of two RSI indicators with different periods. The robot identifies trend changes and market momentum shifts by tracking the interaction between fast and slow RSI values. Trades are opened only when clear directional signals appear, while a built-in volatility filter helps avoid flat and low-activity market conditions. RSI Double Cross Robot applies strict risk management,
Blue Dollar EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Blue Dollar EA is based on a multifunctional template and is designed for intraday trading with all major currency pairs on any timeframe. The strategy is based on analysis of price action within the daily volatility range for a given period. The EA has a vast set of features - it can be configured for any trading style, which makes it not just a trading robot, but a multifunctional flexible designer. The EA applies order placement levels, stop loss, take profit and trailing stop levels invisibl
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Experts
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automate your Forex trading with a complete Expert Advisor for MetaTrader 4 (Windows) . This EA executes an automated strategy using RSI + Moving Averages (MA) —ideal for traders who want disciplined, rules-based entries/exits. ️ Key Features RSI + MA signals for more assertive entries Risk/Reward 1:2 by default Automatic Trailing Stop to lock profits Light martingale (max. 2 steps) for controlled recovery Daily profit target : closes all orders once the t
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
BuckWise
Joel Protusada
Experts
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Diamond Black
Fanur Galamov
4 (3)
Experts
Diamond Black  is a professional expert advisor for automatic market trading. The EA implements my long-term observations of the market behavior in the evening. A thorough analysis of the behavior of the low-volatility market allowed me to implement a stable reliable system for profitable and long-term trading. EA algorithm uses the advantages of pending limit orders and strict control of trading risk. Expert advisor uses automatic lot calculation, and also allows you to use a fixed trading lo
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Project Infinity
Sergey Yarmish
Experts
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
JBSar EA Robot
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  The trade strategy is based on Averaging and uses a little bit combination of martingale and grid strategy. Methodology   – Trading entails technical analysis with ma
Vermont
Evgeniy Zhdan
Experts
The work of the advisor is based on the lagging properties of trend indicators. At the time of finding the price in the consolidation zones, when the technical indicators data do not correspond to the current price formations, the adviser decides on entering the market. Each transaction has a rigid stop-loss and take-profit. Each trade is controlled by a trailing stop. Recommended trading instruments: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Settings: Comment to order - Comment to opened orders; Take
Project Oro
Giacomo Donati
Experts
Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/project_oro_ea Project Oro is a trading algorithm project that I began approximately six years ago. After countless painful and excruciating hours of coding, it is finally ready to be released to the public. The Expert Advisor (EA) is built on a proprietary and unique technique that analyzes the behavior and movement of candlesticks and the price action within the gold market. It searches for short windows of opportunity to strike and exits tr
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Experts
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Experts
This automated trading robot uses the capabilities of the macd indicator to create a grid strategy. The algorithm creates a grid strategy at overbought and oversold levels and in times of high volatility. This makes it susceptible to all price fluctuations. The Close Money input is the total amount of earnings in the cycle. We define it as the total take profit amount in the cycle. It has the ability to open more cycles in short periods. However, you can use the robot in medium-term trading. Rea
Aether GannFlow Scalper Market
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Experts
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The Gold Reaper MT4
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4.62 (34)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 3 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to e
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
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Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Xyron Edge MT4
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Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 --------- Key Features Fully a
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4.6 (15)
Experts
Have you ever wondered why most expert advisors are not effective in live trading, despite their perfect backtest performance? The most likely answer is Over-fitting . Many EAs are created to ‘learn’ and adapt perfectly to the available historical data, but they fail to predict the future due to a lack of generalizability in the constructed model. Some developers simply don't know about the existence of over-fitting, or they know but don't have a way to prevent it. Others exploit it as a tool
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Launch promo: Only 1 copies available at 399$ Final price: 2000$ There will be only a limited number of copies sold of this EA Luna AI is a very advanced night scalper and one of the best you can find on the market.  It was developed using years of experience in live trading with the mean-reverse strategy, and selected only the best pairs and techniques to be included in this EA. Since the EA is build upon existing technology that was developed over the years, the EA is very effective and has
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Experts
MULTI SNIPER EA is precise automatic trading system with around 90% accuracy for MT4 platform. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time. No grid! No martingale! It is original product which is offered only on this MQL5 website. Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - Implemented compound interest method and scalping techniques. - System sets dynamic SL automatically depending on market volati
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
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Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
ToTheMoon MT4
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5 (1)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Sailing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
Expert Advisor Sailing Gold is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for trading Gold (XAUUSD) on MetaTrader 4. The EA combines momentum analysis, volatility-based market modeling, and an advanced scalping algorithm to identify high-probability trading opportunities while applying intelligent position management for consistent execution and disciplined risk control. To improve trade quality, Sailing Gold includes an optional Moving Average (MA) trend filter, enabling the EA to tr
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Fortress MT4
Shane Lee
5 (1)
Experts
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
Market Reversal Alerts EA
Lee Samson
4.13 (23)
Experts
The Market Reversal EA is powered by the indicator of the same name ( available here ) and trades based on market structure shifts. The EA will by default take a trade every time a market reversal alert is sent by the indicator and will trade those alerts based on the conditions and filters you set in the EA settings. It draws support rectangles as price moves in it's current trend direction and trades when price reverses sharply and signals a market structure shift or a re-test of the reversal.
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (18)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Experts
UPDATE — DECEMBER 2025 At the end of November 2024, the Aurum expert advisor was released for sale. Throughout this time, it traded in real market conditions without a news filter, without additional protective restrictions, and without complex limitations — while confidently remaining profitable and stable. Live Signal (launch April 14, 2026) This full year of real trading clearly demonstrated the reliability of the trading system. Only after that, based on real experience and statistics, a m
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Experts
BB Return — an Expert Advisor for gold trading (XAUUSD). I previously used this trading idea in manual trading. The core of the strategy is a return of price to the Bollinger Bands range, but not blindly and not on every touch. For the gold market, bands alone are not enough, so the EA uses additional filters that eliminate weak and non-working market situations. Trades are opened only when the return logic is truly justified.   Global   update   on   June   14th   Trading principles — the strat
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Experts
Trend Catcher EA analyzes market price movements, using the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.   It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.   By combining the smoothing and trend-filtering capabilities of special customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters, the EA can automatically execute trades based
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Experts
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
AFTrade Scalper MT4 EA
Achmad Fathoni
5 (2)
Experts
AFTrade Scalper EA is an automated trading robot designed for XAUUSD / GOLD using a breakout-based scalping approach. The EA focuses on very short-term opportunities with controlled risk management, fixed lot options, trading session filters, and a three-stage trailing stop system consisting of Trailing Start, Trailing Stop, and Trailing Step. No Grid and No Martingale, every trade has a defined Take Profit and Stop Loss. Please see below live signal of this EA : Live Signal Broker IC Markets (
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Farell Edson Mazarin
Experts
Quantum Nexus is an innovative Expert Advisor that combines quantitative analysis, multi-level validation, trend-following algorithms, position-tracking mechanisms, and statistical monitoring within a unified automated trading system. Bringing this product to life required decades of development experience and one year of preparation to create Quant v5 - a hedge-fund-level quantitative analysis tool with continuous rolling OOS tests used to mathematically prove the statistical edge of strategies
Neuralis Cortoid Gold
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NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
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5 (4)
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NEW PROMO: Only a few copies copies available at current price Final price: 999$ NEW: From 349$ or higher --> Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro is a unique trading system on the market.  It is fully focused on exploiting the volatility of the Bitcoin market by trading the breakouts of support and resistance levels. The focus of the EA lies on safety, which translates i
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
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Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
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Hello dear friends! Autopilot "TaleSpin". The robot opens a grid of orders by trend. Uses a little martingel. Uses virtual StopLoss. Works on all pairs and timeframes. Input parameters: Turbo (if the deposit> = $ 300, it is much better) to turn it on when depositing less than 300 is not recommended (when turned on, it closes unprofitable transactions with a profit, as if they closed in plus, when turned off, it closes to zero, it’s better to use a very dangerous function with a very large
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