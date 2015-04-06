BaluProfit
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Работает на основе скользящей средней с подтверждением RSI. Уровни берет от 1 свечи старшего таймфрейма. Высчитывает зоны перекупленности и перепроданости с помощью скользящей средней и длины 1 свечи старшего таймфрейма и на минимуме покупает, на максимуме продает, закрытие происходит при противоположных сигналах. Настройки по умолчанию для EURUSD 5min. Входные параметры: Per- старший таймфрейм. mnoj-делитель старшего таймфрейма для более точной подгонки(не может быть 0). minlot-лот по которому будит торговать.