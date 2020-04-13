MMHelper - инструмент для удобной работы с ордерами. Позволяет рассчитать и выставить ордер, в зависимости от выбранного риска. Интерфейс продуман для максимального удобства. Нет лишних элементов на графике.

В параметрах возможно указать: порог безубытка (по прохождении какого количества пунктов выставить безубыток); размер безубытка в пунктах; закрывать ли половину позиции при достижении уровня безубытка; размер максимального риска по всем позициям в процентах.

