La mejor plantilla fulll
- Indicators
- JOSE ANDRES MATUTE BONE
- Version: 1.0
- Activations: 5
Quieres ser rentable y que un indicador haga los análisis por ti.. este es la indicado
tener mas seguridad en tus operaciones si respetas los parámetros
este indicador fue diseñada y modificado por mas de 6 meses, escogiendo y modificando la para tener un mejor resultado y entradas mas precisas. que te ayudara a asegurar tu entrada y poder sacarle muchas ganancias.
los parametros:
Entrada cuando La linea roja o verde cruce hacia arriba
Puede entrar apenas comencé a cruzar
Compra o venta
Observa como esta el mercado para mas eficiencia
operaciones a 2 min