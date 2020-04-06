Bossman EA Marti
- Experts
- Farabi Aminy
- Version: 1.0
- Activations: 5
Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4
Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5)
Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF
Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator
(I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62))
Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4
Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5)
Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik pada Pair EURUSD atau USDCHF
Bossman EA Ver 1.1 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes