Bossman EA Marti

Bossman EA Ver 1.1 Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4

Bossman EA Ver 1.1 Working on Timeframes (M5)

Bossman EA Ver 1.1 Best Trigger Setting on Pair EURUSD or USDCHF

Bossman EA Ver 1.1 Calculation is based of Envelopes indicator

/////////////////////////////////////////////////////////////

(I N D O N E S I A (ID) (Rakyat +62))

Bossman EA Ver 1.1 Adalah Penasihat Ahli Scalping Forex untuk MT4

Bossman EA Ver 1.1 Bekerja pada Jangka Waktu (M5)

Bossman EA Ver 1.1 Pengaturan Pemicu Terbaik pada Pair EURUSD atau USDCHF

Bossman EA Ver 1.1 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes


Recommended products
Fx Lion Gold Trading
Mr Viwat Kongthon
Experts
... *** Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/1743955 EA Fx Lion Gold Trading is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold (XAUUSD) work process will calculate support and resistance including the highest and lowest price of each candlestick  The EA will calculate pending orders at the highest or lowest price after the support/resistance level. and will close the pending order on the next day if not in use -EA does not martingale  -EA  have Stop Loss and Take Profit to prote
Hatori Flip
Ike Ananda Fata
Experts
Candle Flip Martingale (MA-Confirm + DD Guard + Profit-Only Trailing) What it is An MT4 expert advisor that follows the trend, adds positions only on confirmed momentum (“candle flip”), and protects the account with a dual safety layer: maximum drawdown guard and profit-only trailing stop . A dark dashboard shows live KPIs (Balance/Equity, DD gauge, target progress, equity sparkline, active positions). Core Logic Seed Entry (trend + MA confirm) The first trade (“seed”) opens only when the late
Adaptive Trend Hunter
Andrii Holiev
5 (2)
Experts
Adaptive Trend Hunter is a professional fully automated Expert Advisor adapted for trading the most popular EURUSD currency pair on the H1 timeframe. It uses its own algorithms for recognizing stable trends, which are determined by proprietary trend indicators, that you will not find on sale. The Adaptive Trend Hunter Expert Advisor is an intelligently advanced automated trading tool. The Expert Advisor is notable for its self-renewing algorithm when trading conditions change. The Expert Advisor
Winex AI
Timur Khal'metov
Experts
Winex AI   is a modern trading robot created by a team of experienced specialists with many years of experience. The algorithm is based on advanced artificial intelligence technologies - the advisor uses two parallel deep neural networks - one is responsible for opening trades, and the other for calculating profitability and closing trades. The advisor trades according to the classic strategy, with only one transaction always open for each currency pair, with a lot calculated according to the
First Scalper MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
4.25 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop T
Gold Go Goal
Kittipong Runganotipanich
Experts
GOLD GO GOAL ( GGG SYSTEM ) NEW RELEASES..!! Updated June 2020 Pure Indicator Technical Not  Martingale Not  Hedging Not  Grid Less  risk / More  reward Lots Size : 200 $ / 0.01 standard lots Currency : best on GOLD (XAUUSD) & SILVER (XAGUSD) **********  : ( not recommended ) NZD , JPY , CHF  Time Frame : H1 ( recommended ) or higher Survive on Sideway / Strong gain on Trend / Lower Drawdown ( less than 30% )
Imperium Pattern EA
Botond Ratonyi
5 (2)
Experts
Imperium Pattern EA   USE IT ONLY WITH THE SET FILES I POSTED TO THE COMMENT SECTION.  This is the biggest update in the life of the Imperium Pattern EA, it got new features and engine. ---It got the official TheNomadTrader Dynamic engine system alongisde with good risk:reward ratio ---New feature that allows traders to tell the EA after how much time(X value in minutes) the EA can close trades by dynamic exit. This feature boosts the EA perfoemance and it is a key feature in crisis situati
Leopard Scalper EA
Clement Bongola
1 (1)
Experts
Leopard Scalper EA v3.0 - Update Description Optimized for EURUSD Trading on any Chart Overview: Leopard Scalper EA has undergone significant improvements in this version, with careful adjustments made to enhance performance and stability. Originally designed for GOLD (XAUUSD) on the M5 timeframe, it has shown better results on EURUSD as it is now capable of being used on other instruments such as BTC, ETH, XRP, GAS, OIL (XTI), US30, and US100, although users are advised to proceed with cautio
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
Experts
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
Market Trast
Stanislav Nagornyuk
Experts
Предлагаю ознакомиться с первым моим советником. Много писать не буду. Советник простой. Скриншот тестирования есть под описанием. Рекомендации: Работает на паре EURUSD Таймфрейм - М1. Торговый терминал - MetaTrader4. Минимальный рекомендованный депозит - $10000 для лота 0.01. Минимальное рекомендованное кредитное плечо торгового счёта - 1:500. Параметры - по умолчанию. Но при желании можно экспериментировать на демо-счёте.
Safetygrid
Montien Charoenpong
Experts
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
Standard Oscilators
Mars Safin
Experts
Робот Standard Oscilators в своей работе использует широкий набор стандартных индик а торов MT4. Торговые решения принимаются на основе комплексного анализа показаний индикаторов. Без мартингейла. Без сетки ордеров — в любой момент времени может быть открыта только одна сделка. Робот создан строго для пары EurUsd, для таймфрейма H1. Торговые решения принимаются после закрытия очередной свечи. Для минимизации неизбежной в определенных условиях просадки и восстановления из нее в роботе реализован
MA H L turn and 1 to 12 MA H L turn trend 3 SL EA
Klein Gyula
Experts
I speak in Hungarian. Magyarul beszélek benne. - You can find the indicator by my name. Which is in the picture and the video. On mql5.com.  " Utam MA High Low" - Megkeresheti az indikátort a nevemnél. Ami a képen és a videóban van. Az mql5.com-on.  " Utam MA High Low" Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=YzmcyO50YdM&amp ;ab_channel=GyulaKlein (Első felvétel.   https://www.youtube.com/watch?v=FfqvT-i9TPk&feature=youtu.be Első felvétel. https://www.youtube.com/watch?v=MapbQrJ0uPU&t=
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Experts
Automate Your Fimathe MT4 Strategy - Trade with Efficiency and Precision Description: The Fimathe Strategy is widely recognized for its profitability but is also known for requiring long hours of market monitoring. To address this issue, we introduce Fimathe MT4, a robot that automates the execution of your strategy. How It Works: Fimathe MT4 operates in "semiautomatic" mode. You conduct your analysis, and the robot executes trades based on it. Advantages: Eliminate the need to wait for hours
Ssm X
Vladislav Filippov
Experts
SSM is a fully automated trading advisor. The configuration of the advisor's program settings is based on the use of a safe trading strategy, which implies closing a deal while achieving a positive progression of profitability of several points, which allows the buyer to minimize the leakage of funds from opening losing trades. The adviser contains special utilitarian macros and installations that implicitly help the user to achieve a profitable indicator of trade profitability. The mechanics of
Bitcoin Trend Switch EA MT4
Song Jinwook
Experts
Bitcoin Trend Switch EA MT4 Hello traders! We've finished developing the best EA of Bitcoin! Enter based on self-developed curvature signals! Inspired by the movement of the rubber band, several laws of physics were applied! Entry: Enter trend direction after S_kappa calculation Protection: Martin Gale phase stop, consecutive total loss stop Symbols: BTC recommended ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ Default setting value TF for signal calc (independent of chart)  = PERIOD_H1 ATR lookbac
MQL Universal EA
Martin Eshleman
4.33 (12)
Experts
Summary of the Expert Advisor This EA will trade using standard MT4 indicators such as Moving Averages, MACD, RSI, Bollinger Bands, and so on. The EA was made so that these indicators can be mixed or matched so a number of possibilities can be traded with. Each indicator can be enabled or disabled and many settings are adjustable for each indicator. There are also other features included like multiple time frame capability and money management. As a result, many different trading strategies can
FREE
HeLL Cat
Dmitry Lukyanov
3.64 (11)
Experts
The HeLL_Cat Expert Advisor is a powerful trading tool, suitable both for professionals and beginners. Its arsenal includes various strategies - the HeLL_Cat mode, the Safe mode and the News mode. The HeLL_Cat mode uses the adaptive trading strategy based on a neural network consisting of 4 interconnected logical cores. A distinctive feature of this mode is the strategy of partial overlap and construction of an orders grid with an adaptive lot ratio increase depending on the behavior of the mark
Aureus Mind EA
Adria Diaz Hernandez
Experts
Aureus Mind EA is a fully automated Expert Advisor designed for precision execution on M5 timeframes. Built around volume confirmation, dynamic market filtering and a custom trailing stop engine, it delivers intelligent trade entries and manages them with surgical accuracy. Ideal for traders seeking high-quality trade signals and robust internal risk controls — without relying on unreliable martingale or grid strategies. Aureus Mind EA uses no dangerous money management techniques. Every positio
Milch Cow Harmonic
Mohamed Nasseem
Experts
Milch Cow Harmonic EA "Tool designed to trade 28 currency pairs according to 88 harmonic patterns plus one customized according to your parameters The expert graph interface guides you to the pattern names when passing over the pattern circle You can activate or disable any number of currency pairs and patterns for your trade by clicking on the currency pair circle or the harmonic pattern (green = activate    red = disable) You can set more than one time frame within which the expert will look f
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo MT4
Abdulhadi Darwish
Experts
Gold Ambush Breakout Aurum Xauusd Algo The Gold Sniper | Trend Swing Strategy | Steady Growth Aurum Gold Ambush is a specialized trading system for XAUUSD (Gold) designed for patience and precision. Unlike high-frequency bots that open trades every minute, this algorithm acts like a Sniper: it waits for the perfect setup and strikes to capture the maximum move. This EA is engineered for Long-Term Capital Growth, prioritizing quality over quantity.   NO GRID, NO MARTINGALE ️   Is This EA For Yo
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Experts
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "Gold Miner Robot" has been reduced from $345to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! “Gold Miner Robot” is a very powerful AI-Based robot designed and built to
SmartReversal
Carlos Mendez Sanchez
Experts
SmartReversal — Intelligent Mean Reversion with VWAP Basket REAL PERFORMANCE MONITORING Myfxbook → myfxbook.com/members/cmendezz/smartreversal/11731945 Turn extremes into consistent profit SmartReversal converts Bollinger Band extremes into high-probability mean-reversion entries. Each side (BUY/SELL) is managed around its own VWAP, enabling collective TP/SL, profit-only trailing, and a fully configurable grid. It filters poor conditions with spread control and trading windows, so it t
DSvoltage
Aliaksei Karalkou
Experts
The DCvoltage expert Advisor uses the MACD indicator. The trading volume depends on the result of previous trades and the size of the auto Lot size indicator. The DCvoltage expert Advisor hedges the position size and direction due to blocked orders.  There are trailing positions, floating profit, fixed stop and fixed profit. It is possible to limit the work of the DCvoltage expert Advisor by time. Metod_1                                            Marcet order Metod_2                         
Titan King
Marco De Donno
Experts
50% off for a limited time!!!                                                                                                 Live Account:   https://www.mql5.com/en/signals/2288479?source=Site+Signals+My                                                                                                             Introducing Titan King  Titan Kings trading system   is a combination of cutting-edge AI algorithms and classic trading strategies involving: momentum, supply and demand zones and EMA.
Immortal
Paranchai Tensit
Experts
The EA is based on trend trading strategy . Mechanism " trend trading strategy " is a tendency of a financial market price to move in a particular direction over time. If there is a turn contrary to the trend, This mechanism will exit and wait until the turn establishes itself as a trend in the opposite direction, and re-enter when the trend re-establishes. This EA has been backtested for 9 years of real tick data (2015-2023), consistent with the latest trading accounts. Immortal MT4:   https:/
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Experts
Thank you for your interest in "HERO_Time_USDJPY." Overview of "HERO_Time_USDJPY": Operable with a minimum capital Holds positions for only a few hours Completely hands-free operation Simple and easy-to-understand settings Please take your time to read about this EA, as it might be a valuable addition to your portfolio. Details of "HERO_Time_USDJPY": Can be operated with a margin of 1,000 USD using 0.27 lots. Trades on the 1-hour timeframe of USDJPY. It is a Dealing Day Trade (Deito Tore) type
Midnight Queen
Kenji Ito
Experts
Midnight Queen MT4 — The Silent Queen of the Asian Session Midnight Queen MT4   is a professional   night scalping EA   designed to trade quietly and precisely during the   Asian session . It combines   high accuracy ,   risk control , and   consistent profit growth   — the perfect balance worthy of the “Queen of the Night”.   Key Features Pair:   EURGBP (optimized for M5 timeframe) Trading hours:   21:00–07:00 (broker time) Logic:   Bollinger Bands + RSI mean-reversion entries Built-in
OsMa TrendSurfer
Augustine Kamatu
Experts
This is a free version of the EA  TrendSurfer OsMa  https://www.mql5.com/en/market/product/104264   TrendSurfer OsMa   receives signals from a technical analysis of in-built MetaTrader 4 indicator Oscillator of a Moving Average (OsMA) and then implements   The Quantum Forex Trading System   to generate positive results. Discover: The Quantum Forex Trading System _Mastering the Market with Advanced Algorithms & Multifaceted Strategies_ --- Redefining Forex Trading: In the vast realm of forex, wh
FREE
Fatmaw Modifier
Chusnul Mubarok
Experts
This EA uses indicators to move the level line, the rules are if the price is below the level line then it is a buy signal, and if the price is above the level then a sell signal, trailing stop is to modify the stop loss, or to bring up a stop loss if previously sl = 0, this EA can accept manual orders via Android or home PC. if the condition is floating you can help this ea using manual orders which you think are good...
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experts
ULTRA-OPTIMIZED VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , in its MT4 version, is the most powerful, stable, and refined release to date. HFT is a high-frequency scalper that trades exclusively on Gold (XAUUSD) on TF: M1, executing a large number of trades daily. It supports leverage up to 1:500 and operates with very reasonable lot sizes for a true scalping strategy. Because of this, it requires dedicated scalping accounts (RAW or ECN). ICMarkets is the recommended broker, especially its RAW
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Gold Medalist is an intelligent system focused on volatile trading on the XAUUSD market. It aims to identify and effectively exploit short-term price impulses, providing traders with new profit opportunities. Special offer for the first 10 buyers! Next price: $1,495 The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The Gold Medalist's key advantage lies in its unique price action analysis system. By accurately measuring price movement, it can id
Swap Master MT4
Thang Chu
Experts
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experts
Flash sale 24 hours - Only $199.99 "HFT Pass Prop Firms" is an Expert Advisor (EA) specifically designed to run for the HFT challenge, trading with the US30 pair. For more top Expert Advisors and Indicators, visit: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller I am Los, please subscribe to receive more updates: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ What is HFT? High-frequency trading (HFT) is a trading method that utilizes powerful computer programs to execute a large number
Statistical mt4 scanner dashboard
Mark Nicole Olarte
Experts
THE 8 PILLARS OF STATISTICAL EDGE TRADING "Stop Guessing. Start Winning with the Truth." Pure Mathematics. Zero Indicators. Professional Edge. -------------------------------------------------- INTRODUCTION -------------------------------------------------- "If you don't know who the sucker at the table is... it's probably you." Dear Trader, Let’s be brutally honest. Why are you here?  Most people start trading because they want freedom. They want to fire their boss,  travel the world, and
Algo Capital I AI Trader
Jimitkumar Narhari Patel
Experts
Algo Capital I AI Trader: Empowering Traders with Integrity and Insight Algo Capital proudly introduces its inaugural state-of-the-art AI Advanced Intelligence Trader - engineered to transform your trading experience through precision, adaptability, and advanced market intelligence. Powered by proprietary algorithms and deep market research, this solution is designed to deliver consistent, high-quality performance across diverse market conditions. Why Algo Capital? Robust Trading Strategies:
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Experts
The   Opening Range Breakout Master  is a professional algorithmic trading system designed to capitalize on institutional trading concepts such as   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC), and liquidity based strategies . This expert advisor automates the detection and execution of   opening range breakouts (ORB)   across key global Forex sessions, including   London, New York, Tokyo, and Midnight Killzones , allowing traders to align with   market maker movements, liquidity hunts
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be:   $1200   |   2/10   spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000   | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Candle Power EA
Brainbug Investment GmbH
Experts
Please write to me after Purchase to receive the Manual as a PDF and a link to a detailed Explainer Video !!! Always start up EA with a setting!!! Here download SETFILE and instructions   Candle Power EA Mean Reversion Stock Strategy for the S+P 500 Five combined strategies as a portfolio approach – developed for volatile market phases, corrections, and as a potential tactical portfolio hedge. _____________________________________________________________________________________________________
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Gold Throne MT4
DRT Circle
5 (1)
Experts
Gold Throne EA – Non-Martingale Grid Trading System for Gold (XAUUSD) The   Gold Throne EA   is a Expert Advisor designed exclusively for   Gold (XAUUSD)   trading. It operates on a structured   grid trading methodology   while avoiding the use of   martingale   money management. Instead of increasing lot sizes exponentially after losses, the EA uses a fixed or incrementally adjustable lot sizing approach, giving traders greater control over exposure and risk. By removing martingale logic, Gold
Extractors MT4
DRT Circle
Experts
Extractors for XAUUSD Extractors for XAUUSD is a professional-grade Expert Advisor designed for traders who value precision, controlled risk, and adaptable trading logic when dealing with Gold (XAUUSD). It integrates two advanced built-in strategies and five flexible market approach modes, giving traders full control over how the system interprets, enters, and manages trades under different market structures. Built upon extensive research and development, Extractors represents the evolution of
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
EvoTrade EA MT4
Dolores Martin Munoz
Experts
EvoTrade: The First Self-Learning Trading System on the Market Allow me to introduce   EvoTrade —a unique trading advisor built using cutting-edge technologies in computer vision and data analysis. It is the first self-learning trading system on the market, operating in real-time. EvoTrade analyzes market conditions, adapts strategies, and dynamically adjusts to changes, delivering exceptional precision in any environment. EvoTrade   employs advanced neural networks, including Long Short-Term Me
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️   Already own Boring Pips EA? You’re eligible for an  additional 30% discount! Contact to learn more about: How to  claim your rebate Trump’s second term has reignited a wave of aggressive trade policies, starting with the return of sweeping tariffs that are rattling global markets Tensions in the Middle East have flared — most recently between Israel and Iran — sending oil prices surging The Russia–Ukraine war continues with no resolution in sight, fueling ongoing geopolitical ins
Real Miner MT4
M Ardiansyah
Experts
Real Miner EA   is a smart trend detector robot using advanced mathematical and statistical theories. The entry filters have powerful and advanced corrections on the entry points.   All trades are powered by TP/SL to control the risk of the account. Also some smart algorithms inserted inside the EA to adjust some settings based on selected symbols and timeframe automatically. So using the EA is easy for all traders. Only some major settings are added to the EA input parameters. Prop Firm Ready
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
GridSync Pro
Thushara Dissanayake
Experts
GridSync Pro   is a   sophisticated grid trading EA   designed for   MetaTrader 4   that combines   fully automated execution   with   manual trading flexibility . This   smart grid EA   implements a   non-martingale, advanced grid strategy   with   precise risk management controls , including   daily profit targets, loss limits, and trailing stops   to protect capital during   volatile market conditions . The system maintains a   continuous grid of pre-spaced pending orders   (stop or limit) i
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
More from author
SuperfarabiEA Compound
Farabi Aminy
Experts
Copyright(c) 2019 Superfarabi EA Is the Scalping Forex Expert Advisor for MT4 Working on Timeframes (M5) Best Pair Recomended is EU/UChf=0.4 Calculation is based of Envelopes indicator ===========Rakyat +62 =========== Hak Cipta (c) 2019 Superfarabi EA Merupakan Scalping Forex Expert Advisor untuk MT4 Berjalan pada Time Frame Kecil (M5) Pair Rekomendasi adalah EU / UChf = 0,4 Perhitungan didasarkan pada indikator Envelopes
Filter:
No reviews
Reply to review