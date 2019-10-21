Stop Loss for Manual Trades

Hi you, I need your help! Be my Patron, let's make it possible!





It works.





*****REVISADO*****DIA 31/12/2019 (dd/mm/yyyy) - EA continua funcionando perfeitamente, apesar do comentário feedback negativo.













Simples Expert Advisory para trades feitos de forma manual.





O EA coloca o Stop Loss (SL) e o Take Profit(TP) de e automática quando o Trade acontece.





O EA trabalha com números inteiros e fracionados, tanto para o SL como para o TP.

Quando o ativo negociado apresentar números fracionados deve-se usar um stop de números fracionados. Quando o ativo tiver apenas números inteiros deverá ser usado apenas números inteiros.





Exemplo do ativo mini índice, o SL para 20 pontos deve ser 20 e o TP para 100 pontos deve ser 100.

Para o Dollar os valores deverão variar de 0.5 em 0.5.

Para Petrobras, os valores mudam de 0.01 em 0.01.





Não deve ser inserido números negativos, somente positivos.



