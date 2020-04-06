NOVA EurUsd EA
- Experts
- Gabriel Beaird
- Version: 1.0
- Activations: 10
TRADING PAIR: EUR/USD
CANDLE TIME: 5M
BROKER: IG
LEVERAGE: 1:200
NOVA EurUsd EA uses RSI, CCI, Stop Loss and it locks profits and sustains little drawdown by trailing its profits.
Bars in test 262084 Ticks modelled 75562166 Modelling quality 90.00% Mismatched charts errors 4 Initial deposit 10000.00 Spread Current (6) Total net profit 3417.50 Gross profit 33101.90 Gross loss -29684.40 Profit factor 1.12 Expected payoff 0.64 Absolute drawdown 13.20 Maximal drawdown 1372.40 (11.19%) Relative drawdown 11.19% (1372.40) Total trades 5331 Short positions (won %) 736 (90.49%) Long positions (won %) 4595 (89.92%) Profit trades (% of total) 4798 (90.00%) Loss trades (% of total) 533 (10.00%) Largest profit trade 121.60 loss trade -160.00 Average profit trade 6.90 loss trade -55.69 Maximum consecutive wins (profit in money) 54 (351.90) consecutive losses (loss in money) 4 (-160.00) Maximal consecutive profit (count of wins) 623.80 (50) consecutive loss (count of losses) -240.00 (3) Average consecutive wins 10 consecutive losses 1