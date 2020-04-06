NOVA EurUsd EA

TRADING PAIR: EUR/USD

CANDLE TIME: 5M 

BROKER: IG

https://www.ig.com

LEVERAGE: 1:200


NOVA EurUsd EA uses RSI, CCI, Stop Loss and it locks profits and sustains little drawdown by trailing its profits.


 

Bars in test    262084
Ticks modelled  75562166
Modelling quality       90.00%
Mismatched charts errors        4
Initial deposit 10000.00
Spread  Current (6)
Total net profit        3417.50
Gross profit    33101.90
Gross loss      -29684.40
Profit factor   1.12
Expected payoff 0.64
Absolute drawdown       13.20
Maximal drawdown        1372.40 (11.19%)
Relative drawdown       11.19% (1372.40)
Total trades    5331
Short positions (won %) 736 (90.49%)
Long positions (won %)  4595 (89.92%)
Profit trades (% of total)      4798 (90.00%)
Loss trades (% of total)        533 (10.00%)
        Largest
profit trade    121.60
loss trade      -160.00
        Average
profit trade    6.90
loss trade      -55.69
        Maximum
consecutive wins (profit in money)      54 (351.90)
consecutive losses (loss in money)      4 (-160.00)
        Maximal
consecutive profit (count of wins)      623.80 (50)
consecutive loss (count of losses)      -240.00 (3)
        Average
consecutive wins        10
consecutive losses      1


Recommended products
Range Breakout EA MT4
BM Trading GmbH
5 (2)
Experts
Unlike many other programs in the mql5 market this is a REAL day trading strategy. It does not use any martingale or grid functionalities and follows a logical concept. The Range Breakout Expert Advisor can be used to trade time ranges. The market often finds its direction in the morning hours and then follows this trend for the day. This expert advisor is designed to trade these trends after the morning breakout. Still you can trade all sorts of time breakouts with this program.  I use the stra
LoveQueen
GIORGIO LIBERTI GARLET
Experts
Black friday LoveQueen is a dedicated Expert exclusively to work on GBPUSD and Time Frame H1 only . Do not use it on any other currency pair and on any other Time Frame. It works with various indicators to give the entry point and with other indicators to give the exit point, as well as still having Take Profit and Stop Loss. By taking advantage of its money management you can improve its performance. Use this Money Management setting if you have little capital test it in backtest. Monei Man
Rebecca
Vitalii Zakharuk
Experts
The expert system Rebecca goes through the whole history and can work with a currency pair (USDCAD) with a single setting. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it with $ 100 and 0.01 lot. Recommended 1000 $. It is necessary to test the bot both on all ticks and in any other mode, the opening prices are also suitable. Rebecca bot, works using the Mockingbird indicator. Work only with the USDCAD currency pair, period H1. To
BreakingTrend
Iurii Kuksov
Experts
The Breaking Trend ADVISOR opens the first position only to buy an order. Next, he looks at if the price goes to a loss, then at a certain loss distance he puts a pending Stop Order Sell for sale with an increased lot in order to cover the loss and fix the profit when closing buy and sell orders. And then the whole trade actually takes place with this logic. These are the settings of the advisor: -- LOT --- extern double lots                       = 0.2 ; - this parameter is responsible for th
Down Under
Thomas Bradley Butler
Experts
OPTIMIZE EA BEFORE TEST AND USE Down Under trades the AUD/USD pair on a 1 hour time frame. No EA turns hundreds into millions in a year or 2.  This is a lie if presented this way.  This EA trades the ATR and OHLC.  It is formatted for this pair on this time frame.  Compounding is used with a min. lot size and a max. lot size.  The percentage of the balances is compounded on winning trades.  As the balance fluctuates, so does the lot size. Settings: mm risk % mm lots max lots There is nothing
Ea6eurusd30
GIORGIO LIBERTI GARLET
Experts
Black friday Ea6eurusd30   is a dedicated Expert exclusively to work on   EURUSD and Time Frame M30 only . Do not use it on any other currency pair and on any other Time Frame. It works with various indicators to give the entry point and with other indicators to give the exit point, as well as still having Take Profit and Stop Loss. By taking advantage of its money management you can improve its performance. Use this Money Management setting if you have little capital test it in backtest. M
OB Pro Trader EA gtf
DMITRII GRIDASOV
Experts
OB PRO TRADER EA - is a high quality intraday trading system based on the price action research! This is "set and forget" Expert Adviser which is doing all trading job for you! 8 Set_files available for 6 forex pairs! Download EA Set_files for testing and trading: GBPAUD Set_file GBPAUD v2 Set_file GBPCAD Set_file GBPCAD v2 Set_file NZDUSD Set_file EURUSD Set_file USDCHF Set_file AUDUSD Set_file Trading idea is based on famous powerful Price Action pattern which is combined with trend and sca
RCGold
Maxim Zhuykov
Experts
The EA is based on RCI and CCi indicators, uses StopLoss and Trailing Stop. Designed for trading the XAUUSD pair. The Expert Advisor was created for people who do not have a large stock of knowledge about the Forex market and with a small deposit. It is mandatory to have an ECN account with the lowest spread and slippage for the EA to work correctly. Timeframe doesn't matter, but M1 is preferable. Robot settings: flot = fixed lot size, dlot = dynamic lot (as a percentage of margin), dyn = enable
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
RSI MA Grid
Daniel Mark Kridiotis
Experts
The RSI MA Grid EA is a trading algorithm that utilizes a dollar-cost averaging strategy. It waits for the price to move significantly in one direction before entering a trade in anticipation of a pullback. The EA identifies overextensions in the RSI on a higher timeframe and then waits for a moving average crossover on a lower timeframe to confirm entry. Risk management is calculated using the Average Daily Range (ADR), and the EA incorporates drawdown control mechanisms to manage exposure effe
Superiority in Calculations MT4
Pavel Malyshko
Experts
The uniqueness of this expert is that he uses one common set. for most Expert Advisors, this is not applicable and will not work because most Expert Advisors have either sets that you can download yourself or embedded in the code for each currency pair. This Expert Advisor uses only 1 set for all 20 currency pairs. the adviser can work with a small deposit starting from $50. I differ from many developers in that I continue. improve your products. The main goal is to make such products that u
EA Two MA
Ruslan Pishun
5 (1)
Experts
The Expert Advisor trades by two Moving Average lines. There are also two types of order closing: 1) if there is an opposite signal, 2) closing order by take profit, stop loss, and trailing stop. You can configure Moving Average indicators. Key Advantages Ability to work with fixed lot and MM. Six trailing stop modifications. Easy to use. Two types of order closing. The EA works with all brokers. Parameters General Order Type – trade directions. Use_Risk_MM – if true , lot size is increased wh
TrendRVR
Aleksandr Butkov
Experts
This Expert Advisor is notable for the fact that it is designed for trading any currency pair. The "Pattern + RSI" robot demonstrates good performance for a long time without changing the settings, and it is not some prohibitively complex system, but simply a successful combination of Prise Action, indicators and an order grid. The EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. However, I recommend the following currency pairs: EURUSD, USDJPY, GBPUSD and XAUUSD. Fully autom
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Experts
Ichimoku 3D This Expert Advisor is based on the Ichimoku indicator using the principle of 3 Elder screens. There are 4 types of opening trades in this Expert Advisor: 1 is when there is the same buy or sell signal on 3 timeframes 2-This is when 2 timeframes have the same buy signal and 1 timeframe has the same sell signal or vice versa 3-This is when 1 timeframe is a buy signal and 2 timeframe is a sell signal or vice versa 4-This is when 1 timeframe signal to buy on the average timeframe
Zone Two
Anatoliy Lukanin
4 (1)
Experts
Real Trading Signals https://www.mql5.com/en/signals/author/luka-fx There are 10 signals in the Expert that can trade separately, that is, there are 10 Expert Advisors in one Expert! The expert analyzes more than 50 indicators. Thanks to this, he trades inside the day almost all week round. The adviser can trade both completely independently, and there is an opportunity to open the first positions himself, after which the expert will independently bring the matter to its logical end, that is
Phase10 EA
Antonios Mitsonis
Experts
Phase10 embodies an advanced grid system that has successfully operated on real accounts. Unlike the typical practice of retrofitting systems to historical data, Phase10 was purposefully designed to exploit existing market inefficiencies. This sets it apart from basic trial-and-error approaches that merely rely on grid strategies. Instead, Phase10 strategically harnesses genuine market mechanics to achieve a consistent monthly profit range of 4-8%, accompanied by low drawdown. Supported curre
Green Direction EA
Matas Milevicius
Experts
Robot designed for long term trading only! Please use it on a vps server and it will bring for You stable profits with a very small percentage loss! The trading strategy used on EA: 1.Price Action 2.Smart martingale 3.Filter Moving Average Pairs recommendations: Any major pair,but best is EURUSD,GBPUSD,and USDJPY. No Gold,Brent or e.t.c. Time Frame recommendations: Time Frame of the chart can be any. But best results is with M15,M5. If You like more aggressive trading style please use M
Area51 Stochi
Valeri Balachnin
Experts
The EA generates signals about changes in the trend. Signals can be generated using different RSI-based strategies. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) is set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit. Parameters Main Settings LotSize = 0.01 - fixed position volume. LotAutoSize = false - enable dy
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Experts
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
Steel MT4
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando  Take Profit  e  Stop Loss  e sfrutta il  Trailing Stop Loss  per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo,
Dangal
Vitalii Zakharuk
Experts
Dangal is trend trading using indicators and levels. The expert system goes through the whole history and can work with several currency pairs (GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURUSD) with a single setting. If there is a commission on the account, it must be recalculated into the equivalent of the spread and fill in the MaxSpread field, taking into account the Wednesday and the commission. The Expert Advisor can be launched on any hourly period, but it works with the H1 period. You can start using it
Janus Disaster Recovery
Boris Sklyaruk
3 (8)
Experts
Expert Advisor for r ecovery accounts from a drawdown!          MT5 Version Two operating modes: Recovery: Recovery from the existing drawdown on your account Works with trades of other advisors and trades opened manually Protect  :  Online account control When a drawdown is reached for a certain trading instrument, it turns off other Expert Advisors and displays the account at no loss Mathematical system with the author's formula for closing deals Works without martingale Doesn't load the acc
Hunter bot PriceLines Extra
Aleh Sasonka
Experts
This adviser can be used without optimization. To get started, you only need to install the desired risk (or the size of the lot) and regularly withdraw profit. For a start, you can install the trial version of the Expert Advisor Hunter bot PriceLines Lite , which will work on a real account with a minimum lot (and therefore with minimal risk). In this, the main version, all settings are available. EA is designed for fully automated trading. It spelled out the function of protection against most
Hercules Gold VIP
Hossein Davarynejad
4 (1)
Experts
*     MT5 Version is free  + one Daily Trader on BTC USD is free  *   //// HERCULES GOLD VIP //// the cutting-edge Gold  development expert meticulously crafted for daily time frame strategies with an integrated stop-loss mechanism. As the developer behind this powerful tool, let me delve into the key features and advantages that make   a must-have for your daily Gold trading endeavors: . Daily Time Frame Precision: HERCULES GOLD VIP  is tailored to excel in the   daily   time frame, ensuring
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Experts
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
Area51 On RSI
Valeri Balachnin
Experts
The EA generates signals about changes in the trend. Signals can be generated using different RSI-based strategies. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) is set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit. Parameters Main Settings LotSize = 0.01 - fixed position volume. LotAutoSize = false - enable dy
Live grid
Aleksej Shcherbak
Experts
Dedicated to grid trading fans. For a long period I was trading using Manual Trader by Ramil Minniakmetov. I liked this program but soon I came up with an idea to improve the program by making the grid vivid and adding something mine. 1) I taught the program to take swaps and commission into account. 2) If the market allows, the program trails a gain by moving Profit. 3) The program spends a part of the gain partially killing the lower order and moving to a smaller lot, preventing it from going
PairsTrading
Evgenii Kuznetsov
3.67 (9)
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
EXP DFA
Boris Sedov
Experts
This Expert Advisor can work in three different modes, which can be configured by changing the input parameters. The Expert Advisor performs trading operations based on the signals of the built-in indicator "Digital Filter A". The algorithm of this indicator is based on a highly efficient digital filter. The indicator resembles a moving average, but has one significant difference — the digital filtering algorithm. This algorithm is based on a mathematical model of a digital filter with adaptive
NW rebate
Andrey Pitikov
Experts
The Expert Advisor belongs to Night Warrior series. It works at night time opening and closing a large number of orders. The main pair is GBPUSD. The recommended timeframe is M5. The EA trades based on multiple indicators. It is not a scalper. Low spread broker is required. Be sure to enable rebates. You can start using it with $100. Parameters Magic - unique order ID Max spread - maximum spread Slippage - slippage Max lot - maximum lot size Lot - lot size Auto lot - enable/disable risk Risk -
Buyers of this product also purchase
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.67 (12)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Introducing   Quantum Emperor EA , the groundbreaking MQL5 expert advisor that's transforming the way you trade the prestigious GBPUSD pair! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Buy Quantum Emperor EA and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details Verified Signal:   Click Here MT5 Versi
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (20)
Experts
Vortex - your investment in the future The Vortex Gold EA expert Advisor made specifically for trading gold (XAU/USD) on the Metatrader platform. Built using proprietary indicators and secret author's algorithms, this EA employs a comprehensive trading strategy designed to capture profitable movements in the gold market. Key components of its strategy include classic indicators as CCI and Parabolic Indicator, which work together to accurately signal ideal entry and exit points. At the heart of V
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: Today's success will be tomorrow's fruits SUPER DISCOUNT FOR LIMITED TIME! LAST 2 COPIES FOR 299 USD BEFORE PRICE WILL INCREASE. Live Signal > IC Markets Real: Goldex AI High risk set Manual and set files: Contact me after purchase to receive the manual and set files. Price: The starting price is $899 and will increase by $199 after every ten sales. Available copies: 2 Goldex AI - Advanced trading robot with neural networks, trend, and price action. Goldex AI is a high-performance tr
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Expert showed stable results on XAUUSD in 2011-2020 period. No dangerous methods of money management used, no martingale, no grid or scalp. Suitable for any broker conditions. EA trained with a multilayer perceptron Neural Network (MLP) is a class of feedforward artificial neural network (ANN). The term MLP is used ambiguously, sometimes loosely to any feedforward ANN, sometimes strictly to refer to networks composed of mult
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Experts
Quantum King EA — Intelligent Power, Refined for Every Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Special Launch Price Live Signal:   CLICK HERE MT5 version : CLICK HERE Quantum King channel:   Click Here ***Buy Quantum King MT4 and you could get Quantum StarMan for free !*** Ask in private for more details! Rule   your trading with precision and discipline. Quantum King EA   brings the strengt
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
esko EA –  Low-Risk Trading System Jesko is a special Expert Advisor built on a proven strategy that has been tested and optimized for years. It has been live-tested on real accounts and has consistently shown profitable and low-risk performance . Now we decided to make it available to the public. Signal live    Four months of a live account Easy to install Works on any broker (ECN recommended) Minimum deposit: $100 24/7 support 5 min or 1 min: Gold  For backtesting: Make sure INCORRECT does not
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Experts
This robot uses its own built-in oscillator and other tools to measure market movements (volatility, speed, power, and direction). At an appropriate time, it places an invisible pending order on the market, which it continues to work with according to the set TradingMode. It is recommended to use a fast broker with low fees, accurate quotes and no limitation of stop loss size. You can use any timeframe. Features spread protection slippage protection no grid no martingale a small SL for every tr
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Experts
Contact me for discount before purchasing! AI-Driven Technology with ChatGPT Turbo Infinity EA is an advanced trading Expert Advisor designed for GBPUSD and XAUUSD. It focuses on safety, consistent returns, and infinite profitability. Unlike many other EAs, which rely on high-risk strategies such as martingale or grid trading. Infinity EA employs a disciplined, profitable scalping strategy based on neural network embedded over machine learning, data analytics AI based technology provided by lat
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM READY! ( download  SETFILE ) LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Welcome to the Gold Reaper! Build on the very succesfull Goldtrade Pro, this EA has been designed to run on multiple timeframes at the same time, and has the option to set the trade frequency from very conservative to extreme volatile
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Only 1/5 copies left at this price ---> Next price 250$ //  MT5 Version Gold King AI was created using TensorTrade, an open-source Python framework designed specifically for building, training, evaluating, and deploying robust trading algorithms using reinforcement learning. The algorithm operates during the New York trading session. After analysing the market for a couple of hours to identify areas of interest, it places pending orders that are executed when the price reaches them. This quickl
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Experts
XGen Scalper MT4 - Professional Automated Trading System XGen Scalper is a state-of-the-art Expert Advisor that combines advanced algorithmic structure with proven technical analysis to deliver consistent results across all markets. This powerful trading system operates seamlessly on forex pairs, precious metals such as gold and silver, cryptocurrencies, and commodity indices. Advanced Algorithmic Technology The proprietary wave scanning algorithm processes market data in real time, identify
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Experts
ADVANCED  MULTI SCALPING EA  - is fully automatic multi-pair trading system -   very safe with steady growth . This profitable  scalping   EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 70-100 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: Additional spread settings. Adjustable Volatility
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (3)
Experts
Javier Gold Scalper: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: contact me after purchase to receive the manual and configuration files Price: The price increases according to the number of licenses sold Available copies: 5 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. The Javier Gold Scalper was developed specifically to integrate these pillars into a robust and sophi
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Experts
ICMarkets Live Signal: Click Here The EA is introduced at an early-stage price. The price will increase with every few sales and will never be reduced. Early buyers receive the best available price. What You Need to Do to Succeed with KT Gold Drift EA? Patience. Discipline. Time. KT Gold Drift EA is based on a real-world trading approach used by professional traders and private fund managers. Its strength is not in short-term excitement, but in long-term consistency. This EA is designed to be t
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
The Expert Advisor is a system designed to recover unprofitable positions. The author's algorithm locks a losing position, splits it into many separate parts, and closes each of them separately. Easy setup, delayed launch in case of drawdown, locking, disabling other Expert Advisors, averaging with trend filtering and partial closing of a losing position are built into one tool. It is the use of closing losses in parts that allows you to reduce losses with a lower deposit load, which ensures saf
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
Experts
Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advisor does. He does not guess, but acts only when the market gives a clear signal. Breakdown — and go ahead, with a clear plan for the stop and the goal. The usual breakdown advisor may be wrong. And ours thinks. It uses a neural network that analyzes hundreds of parameters before each entry: not just "has t
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experts
One of the strongest automated trading systems of 2025 We have transformed one of the most powerful discretionary strategies of 2025 into a fully automated Expert Advisor based on TMA (Triangular Moving Average) with CG logic . Only one more copy is available at $550. After that, the price will increase to $650 and $750, with the final price set at $1200 Signal live >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208 Clic k This EA is designed for precision entries, smart pending orders, and strict
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Experts
"BlackCat Grid" is an automated trading advisor (expert advisor) developed for the MetaTrader 4 platform, specializing in the grid trading strategy. It is designed for automated trading on the Forex market, minimizing the need for constant manual intervention. The full list is available for your convenience at https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Operating principle The EA opens a series of orders according to a specified step and lot size. When the price moves in one direction, the E
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Experts
Golden Scalper PRO: Our Technology by Your Side! Manual and configuration files: Contact me after purchase to receive the manual and configuration files. Price: The price increases according to the number of licenses sold. Available copies: 3 Trading gold, one of the most volatile assets in the financial market, requires high precision, thorough analysis, and extremely effective risk management. Golden Scalper PRO was developed precisely to integrate these pillars into a robust and sophisticate
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
5 (1)
Experts
ORIX System —  is an algorithmic trading system developed and optimized specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe, based on in-depth analysis of market structure and price behavior. The Expert Advisor does not use standard indicator signals and does not trade simplified templates. The system is based on its own logic for determining market context, formed on the principles of impulse, pause, liquidity, and price reaction. The algorithm continuously analyzes the market in real
Ninja Forex EA
Samir Arman
Experts
Hello all The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is entered with a pending deal suspended Watching the video shows you how it works How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD parameters: Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on ri
Goldzilla Scalping
Gun Gun Gunawan
1 (1)
Experts
Goldzilla Scalping M1 Check My portofolio MQL5 Algo Trading Community https://www.mql5.com/en/signals/2351914 Professional Gold (XAUUSD) Scalping Expert Advisor Goldzilla Scalping M1 is a fully automated Expert Advisor (EA) designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using a scalping strategy on the M1 timeframe . This EA is built to capture short-term price movements in the highly volatile gold market while maintaining strict risk control and trade discipline . Precision Scalping on M1 Opt
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ Get 1 EA for free (for 2 trade accounts) -> contact me after purchase Ultimate Combo Deal -> click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro joins the club of Gold trading EA's, but with one big difference: this is a real trading strategy.
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Experts
Live signal   (245% Profit in one month - Deposit 340$ profit 1080$) - Final real price is 999$ - Discount and price is 199$,  Price will be increased after 2 purchases. Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. After purchase, You will receive one more EA for Free! Contact me for this BONUS! (BUY 1, GET 1 FREE) - Lifetime update free No Martingale, No Grid, No Scam I am focused on help my clients, not just earn. The Gann Gold
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Professional Gold Scalping Expert Advisor XAU FLUX is a professional trading robot designed for fast and disciplined trading in the gold market. It is developed for traders aiming to achieve consistent profits from small daily price movements. Key Features: XAU FLUX uses an advanced scalping system that operates on the M1 & M5 timeframe to evaluate micro opportunities in the market. The EA continuously analyzes market conditions to identify suitable entry points and automatically open
More from author
Eurusd Auto Trading Bot
Gabriel Beaird
4 (2)
Experts
Fully Automated And ready just follow the instructions below to see it work right. Enjoy!  MINIMUM ACCOUNT SIZE - $500 RECCOMENDED ACCOUNT SIZE - $1000 For EurUSD Trade On 15M Candle For IG broker  Another broker it works on is OANDA but I run mine on IG Comes ready as is all you need to do is make sure the above is correct and then run it on EUR USD (15M) Goes off of equity in the account I have worked on this EA on and off and now I think it has enough data and backtesting to give to you al
FREE
Icecold Trading OSD
Gabriel Beaird
Utilities
Icecold Trading OSD (On Screen Display) Is very Helpful and easy to use. Try Demo out today! On Screen Display  -Start Balance -Equity -Profit -Max Drawdown -Gross Loss -Longs count -Shorts count -Current Trades -Total Trades *Know that in the Total Trades, Consecutive Wins & Consecutive Loss columns , those are ALL of the trades your account has done. It does not show 0 when loaded if you have completed trades already in Account History... Just note. To RESET just change Account history perio
FREE
RSI Signalz
Gabriel Beaird
Utilities
RSI Signalz  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOW FREE FOR EVERYONE! TUNABLE IN THE INPUT SETTINGS - ENJOY :) (IT DOES NOT TRADE FOR YOU. THIS IS TOO JUST HELP WITH MANUAL TRADING)  Fully Automated EA for marking good en
FREE
Statistics OSD
Gabriel Beaird
Utilities
STATISTICS OSD Statistics OSD  (On Screen Display) Is very Helpful and easy to use. Download Today! ENJOY! :) On Screen Display  -Currency -Current Price -Initial Deposit -Equity -Profit -Max Drawdown -Longs(Current) -Shorts(Current) *Very useful in configuring EA's or Strategies, because you can visually see when its having a lot of shorts or longs. Then you can go back and tweak accordingly. 
FREE
RSI Signalz BASIC
Gabriel Beaird
Utilities
RSI Signalz BASIC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (IT DOES NOT TRADE FOR YOU. THIS IS TOO JUST HELP WITH MANUAL TRADING)  Fully Automated EA for marking good entry points for Longs and Shorts. Default settings are to...
FREE
Highs And Lows Candles
Gabriel Beaird
Utilities
On Screen Display that shows highest highs and lowest lows on chart. Very helpful with manually trading.  DEFAULT SETTINGS (INPUTS) Highest high candle -10 meaning it goes back 10 candles on the timeframe you are on, to get the highest high point of that candle.  Lowest low candle - 10 meaning it goes back 10 candles on the timeframe you are on, to get the lowest low point of that candle. Colors- you can change the colors of the lines. IT THEN TRACES THE LINE SO IT MAKES IT EASIER TO SEE WHATS
FREE
Bravo Runner
Gabriel Beaird
Experts
Cryptocurrency -  XRPUSD/BTCUSD Candle Time -  5m for best results Leverage -  1:5 This strategy uses RSI, CCI and a few other indicators when they meet certain levels. *BACKTESTING MATCHES LIVE DEMO* DATE: 2018 - OCT 2019   CURRENCY: XRPUSD   CANDLE TIME:  5M Bars in test 137239 Ticks modelled 5913780 Modelling quality 90.00%                                                                            Mismatched charts errors 0 Initial deposit 3000.00 Spread 85 Total net profit 1362781.92 Gross
Smooth Sailing Profits
Gabriel Beaird
Experts
Cryptocurrency - XRPUSD/BTCUSD Candle Time - 5 m Leverage - 1 : 5 Account Minimum Recommended - $ 3000 This strategy uses Martingale, RSI, CCI and a few others for entry points. *BACKTESTING MATCHES lIVE DEMO* DATE: 2018 - OCT 2019    CURRENCY: XRPUSD  CANDLE TIME: 5 M Bars in test 137239 Ticks modelled 5913780 Modelling quality 90.00% Mismatched charts errors 0 Initial deposit 3000.00 Spread 95 Total net profit 5297867.03 Gross profit 5736213.23 Gross loss -438346.19 Profit factor 13.09 Expecte
Icecold MA
Gabriel Beaird
Experts
CRYPTOCURRENCY: XRPUSD (TUNED)--- Can work for other currencies  but needs tuning CANDLE TIME: 5M For best results BROKER:  http://Hugosway.com LEVERAGE: 1:50 ICECOLD MA works off of Moving averages when they cross. It uses Trailing stop(Trails profits) and has a very tight stop loss . Very simple BUT effective EA * BACKTESTING MATCHES LIVE DEMO  RECOMMENDED DEPOSIT: $2000 * REMEMBER TO EITHER HAVE A VPS OR CONTINUE TO RUN ON COMPUTER 24/7*
BlackBox Beast
Gabriel Beaird
Experts
BLACKBOX BEAST provides the investment market a highly sophisticated, proprietary, Black-Box trading software system and infrastructure that is fully automated, algorithmic, non-subjective input, that maximizes the application and use of AI (Artificial Intelligence), that is non-directional that makes money simultaneously regardless whether the market is going up or down, and that is revolutionary in its ability to make profits in the market in that it is a “3-dimensional” trading philosophy (m
Alpha Runner BOSS
Gabriel Beaird
Experts
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 This strategy uses RSI, CCI, Moving Average, and does not buy right away when the indicators are triggered. It waits for candle to cross bollinger bands & also puts in a pip offset to get most profitable trade from indicators when they meet certain levels. *BACKTESTING MATCHES LIVE DEMO* DATE:  01/01/2020 - 04/22/2020   CURRENCY:  EUR/USD   CANDLE TIME:  5M Bars in test 24481 Ticks modelled 5260685
Rsi Trend Finder
Gabriel Beaird
Experts
https://www.youtube.com/watch?v=ygibWOftQ7c  <---- CHECK OUT HOW IT TRADES VISUALLY HERE Currency -  Eur/Usd Candle Time -  1m for best results(works on multiple timeframes) Recomended Broker -  IG(works on most) Leverage -  1:200 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS AS WELL AS COLOR OF WORDS AND NUMBERS Default settings are to... LONGS   - are to buy when RSI cr
RSI Trend Finder Equity Lots Hedge
Gabriel Beaird
Experts
https://youtu.be/ADcQEW7EcMI    <---- CHECK OUT HOW IT TRADES VISUALLY HERE https://youtu.be/n1ttzCVz9j4 <---- CHECK OUT HOW BACKTEST DID HERE Currency -  Eur/Usd(Can work on others but might need tuning) Candle Time -  5m for best results(works on multiple timeframes) Recomended Broker -  IG(works on most) Leverage -  1:200 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS &
Rsi Trend Finder Hedge
Gabriel Beaird
Experts
Currency -  Eur/Usd Candle Time -  5m for best results Recomended Broker -  IG Leverage -  1:200 Minimum Deposit -  $100 Fully Automated EA for Longs and Shorts You can adjust to whichever RSI period and value you want. -RSI PERIODS & VALUES WHEN THEY CROSS ARE ALL ADJUSTABLE IN THE INPUTS & THE TAKE PROFIT AND STOPLOSS OF HEDGING LONG AND SHORT TRADES. Default settings are to... *When a LONGS trade is put on it puts in a Short at the same time. If the Short goes above 20 pips it will hit Stop-
Filter:
No reviews
Reply to review