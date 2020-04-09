Adaptive trailing uses rsi - это скрипт, который реализует трейлинг, а именно: вычисляет уровень защитного стопа, отображает уровни на графике, исполняет заданные пользователем торговые операции при достижении ценой стоп уровня.

Трейлинг может осуществляться как снизу, когда уровень стопа ниже текущей цены и подтягивается за ценой, если она возрастает, так и сверху, когда уровни стопа выше текущей цены.

Предусмотрено два режима расчета стоп уровня. Простой трейлинг производится с постоянной дистанцией Npoints к текущей цене. Адаптивный трейлинг учитывает показания индикатора rsi. Если задан режим трейлинга снизу, то дистанция сокращается при значениях rsi выше 50, коэффициент сокращения дистанции вычисляется как K=(100 - rsi)/50. Если задан режим трейлинга сверху, то дистанция сокращается при значениях rsi ниже 50, коэффициент сокращения дистанции вычисляется как K= rsi/50.

Пример. Задан адаптивный режим трейлинга снизу, постоянная дистанция равна 100 пунктов, значение rsi=75. Коэффициент сокращения дистанции K=(100-75)/50=0.5. Дистанция к цене составляет 100*0.5=50 пунктов.

Предусмотрено два режима исполнения торговых операций, при включенном автоматическом режиме заданные пользователем торговые операции исполняются без предварительного подтверждения, если автоматический режим отключен, то для исполнения операций требуется подтверждение пользователя.