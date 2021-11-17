SPD Neutron

Added the ability to change the Lost size and make the EA the Lowest Price possible. If you buy it you will get support and future updates. Please support its evolution. This EA is plug-and-play. Aussie Precision is a time-sensitive Expert Advisor for MetaTrader 5, specifically designed for the AUD/USD currency pair. It is built to execute trades at predefined, controlled moments and is ideal for traders looking to automate high-precision entries based on timing. All time-based actions are align