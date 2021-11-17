SPD Neutron
- Experts
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Paranchai Tensit============================================================================================================
Contact info:
+Profile: https://www.mql5.com/en/users/paran1615
- Version: 14.6
- Updated: 17 November 2021
- Activations: 20
SPD Neutron is an automated Expert Advisor. The strategy is based on price level. That means reversing trades when they reach a certain price level. This EA contains many strategies as well as internal settings that are available. It automatically deploys stop-loss and profit-taking settings that are latent in the system.
The Expert Advisor does not use martingale, grids, hedging, averaging and other risky strategies.
Key Features
- Trades on timeframe: M5,M15
- Trades on any pair, recommended EURCHF, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURUSD, GBPCHF, EURCAD, CADCHF
- Initial deposit: $500+
- Use only five-digit accounts
- Uses optimized time data in backtests
- It is recommended to use ECN brokers with low spreads and minimum stopping levels
Parameters
- MagicNumber - Magic number to set the ID for each EA
- LotSize_MM - set as Fixlot or Autolot
- Risk - risk percentage
- Lots - lot size
- SL_MM - set "SL_Default/SL_Input/SL_Dynamic"
- SL_Default - for default setting
- SL_Input - to enter a parameter value
- SL_Dynamic - for automatic setting
- sl - stop loss ,points ,for SL_Input function
- Spread - spread value in points
- MaxSpread - maximum allowable spread value in points
- Slippage - slippage value in points
- MoveToBreakEven - enable breakeven point, set true or false
- LockedInPoints - amount of points profit, in points
- DDPercentClose - enable drawdown percent close, set true or false
- DDPercent - set the percentage to cut loss, % drawdown
- TimeFilter - use time filter, set true or false
- Time_MM - set as Time_Manually or Time_Sessions
- Time_Manually:
- StartTradeTime - set time to start trading
- EndTradeTime - set time to end trading
- Time_Sessions:
- AsianTradingSession - trading Asian Market, set true or false
- StartHour1 - start trades after time
- StopHour1 - stop trading after time
- EuropeanTradingSession - trading European Market, set true or false
- StartHour2 - start trades after time
- StopHour2 - stop trading after time
- AmericanTradingSession - trading New York Market, set true or false
- StartHour3 - start trades after time
- StopHour3 - stop trading after time
- TradeFriday_Mode - Set ON/OFF for Friday trading
- start_time - Start trading hour on Friday
- end_time - End trading hour on Friday
- News Filter Function
- URL_News "http://ec.forexprostools.com/"
- NewsSymbol - Set true or false, true = download news for only currency on chart, false = download news for all currencies on chart
- BrokerGMTOffset - Your Broker GMT Offset
- LowVolatilityNews - Set true or false for Low Volatility News filter
- ModerateVolatilityNews - Set true or false for Moderate Volatility News filter
- HighVolatilityNews - Set true or false for High Volatility News filter
- NonfarmPayrollsNews - Set true or false for Nonfarm Payrolls News filter
- StopBeforeLowNews - Set minutes for Stop Before Low News
- StopAfterLowNews - Set minutes for Stop After Low News
- StopBeforeModerateNews - Set minutes for Stop Before Moderate News
- StopAfterModerateNews - Set minutes for Stop After Moderate News
- StopBeforeHighNews - Set minutes for Stop Before High News
- StopAfterHighNews - Set minutes for Stop After High News
- StopBeforeNFPNews - Set minutes for Stop Before Nonfarm Payrolls News
- StopAfterNFPNews - Set minutes for Stop After Nonfarm Payrolls News
- CloseAllOrdersBeforeNews - Set true or false for Close All Orders Before News
- DrawNewsLines - Set true or false for drawing the news lines
- LowColor - Set color for Low Volatility News filter
- ModerateColor - Set color for Moderate Volatility News filter
- HighColor - Set color for High Volatility News filter
- Display Settings - apply default or change display position
- Top - distance from the top
- Left - distance from the left