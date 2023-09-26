The Reversal Strategy
- Indicators
- Kenny Michael Smith
- Version: 1.0
- Activations: 10
THE REVERSAL STRATEGY
(ONLY WORKS ON WHITE CHARTS)
Made with liquidity concepts in mind
BSL = BUYSIDE LIQUIDITY
SSL = SELL SIDE LIQUIDITY
ENTRY = PLACE YOUR TRADE ON HERE
ENTRY LEVELS MARKED IN THE CENTRE FOR THE BEST ENTRY
HOW TO TRADE
WHEN PRICE TOUCHES THE ENTRY LEVEL TAKE A TRADE IF YOU THINK PRICE IS GOING TO GO TO SSL = SELL SIDE LIQUIDITY TAKE A TRADE ON TEH ENTRY AND TAKE PROFIT AT THE SSL LEVEL MARKED
HOW TO SET UP
- CLICK INSTALL THEN THE REVERSAL STRATEGY SHOULD BE IN YOUR INDICATOR FOLDER
- PUT YOUR DEFAULT CHART BACKGROUND COLOUR AS WHITE SO YOU CAN SEE THE LEVELS AMRKED (DOESN'T SHOW THE LEVELS ON A BLACK CHART)
- PLACE THE INDICATOR ON THE CHART YOU SHOULD THEN BE ABLE TO SEE ALL THE LEVELS
- SAVE THE CHART TEMPLATE AS DEFAULT
- DONE ENJOY
HELP
Send me a message on here and i will get back to you!
