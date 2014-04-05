Inverted Price Action

Inverted Price Action est un outil financier qui reflète graphiquement les mouvements des prix comme s'ils étaient inversés, ce qui peut aider les traders et les investisseurs à avoir une perspective différente sur les tendances et les mouvements du marché.

Lorsque la souris est positionnée sur l'indicateur, il réagit en modifiant sa couleur pour correspondre à celle du graphique principal, tandis que le graphique sous-jacent est assombri. Cette fonctionnalité peut aider les utilisateurs à se concentrer sur l'indicateur lui-même, en mettant en évidence son importance à un moment donné.

De plus, lorsque vous cliquez sur l'indicateur, il reste en premier plan, ce qui signifie qu'il demeure visible et accessible, même lorsque d'autres éléments du graphique sont modifiés. Cela permet aux traders de surveiller de près les informations fournies par l'indicateur sans perdre de vue les données actuelles du marché.


