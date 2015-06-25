MilkyWay EA

4.33

A portfolio night scalper for instruments: EURAUD, GBPAUD, EURNZD, GBPNZD.

Timeframe - M15.

Parameters

  • Orders_Comment - comment to orders opened by the EA.
  • Lot_Size - fixed lot size if Auto_MM = 0.
  • Auto_MM - percent of equity to be used in trading. If Auto_MM = 0, it will use a fixed lot.
  • Magic_Number - unique number of orders (set different values for each trading symbol).
  • Start_Time - the EA's operation start hour (default is 00.00; we do not recommend changing this value).
  • End_Time - the EA's operation ending hour (default is 01.00; we do not recommend changing this value).
  • Max_Spread - maximum allowed spread; the EA won't open orders if spread values exceed Max_Spread.
  • Slippage - order slippage volume.


Reviews 4
Alexey Vyaznikin
1313
Alexey Vyaznikin 2021.05.02 20:46 
 

Данный советник, как и его собратья из одной линейки сов для портфельной торговли, хорош, НО для него (для них) нужно найти подходящего брокера - это ключевой момент. Часто он не торгует, но если подходящий брокер найден, то определенную манименеджментом прибыль, вы получите. Отдельно хочу отметить поддержку от автора. Он идет на контакт и решает возникшие вопросы. Публично говорю ему за это спасибо!

Farooq Majoka
1817
Farooq Majoka 2018.03.24 19:05 
 

A month of testing amassed 46 pips in 12 trades.largest win was 23 pips.largest loss was 10 pips. This is pure gold among scalpers.trades last about 1 hour and half on average.

Many thanx to Maksim for making it available here !!

