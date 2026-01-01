MetaTrader 4 交易平台的移动交易

移动交易使您可以从便携设备，如智能手机和平板电脑，管理您的帐户。通过安装相应操作系统的移动应用程序，您就可以在口袋里获得交易程序端。您无需担心无法访问台式电脑，因为您的智能手机永远在您身边！



在MetaTrader 4交易平台，除了完整的交易账户管理以外，移动交易提供了种类繁多的分析选项和报价的图形显示。交易，图表，来自股票和金融市场的新闻，与交易行家对话，完整的交易操作历史记录 - 在MetaTrader 4 移动平台您可以得到所有这些功能。在一般情况下，它是同样可靠的MetaTrader 4交易程序端，只不过是口袋大小。



MetaTrader 4移动程序端是您在任何地方任何方便的时候，在外汇市场进行交易的机会。 拥有安装MetaTrader 4的智能手机或平板电脑，您将永远获知财经新闻，而且将永远能够进行交易。MetaTrader 4交易平台的所有功能逐字逐句的都在您的手上！





MetaTrader 4的iOS(iPhone, iPad, iPod Touch)

功能齐全的外汇交易，完整的阿森纳最关键的技术分析工具（30种技术指标）和在日常活动中使用的便利性 - 所有这些功能都提供在MetaTrader 4 iPhone版。经纪公司超过1000台的服务器在使用MetaTrader 4交易平台提供给交易人。



通过此应用程序您可以管理您的账户，在金融市场交易和对其进行分析 - MetaTrader 4 拥有成功交易所需的所有工具。您可以轻松地从世界各地，在任何时间自由地进入金融市场。现在，这种可能性也提供在MetaTrader 4 iPhone版。不接受任何妥协！

MetaTrader 4 iOS中的交易是：



金融工具的实时报价



全套的交易订单，包括挂单

iPad版在图表上直接交易

经纪公司的超过1000台的服务器进行外汇交易

支持交易执行的全部类型

搜索完整的交易历史记录



MetaTrader 4 iOS移动应用程序的技术分析是成熟的并且提供以下功能：

一个窗口一次显示4个图表（iPad版）

互动图表可能调整不同元素的颜色

实时缩放和滚动图表

30种最流行的技术指标

7种时间表

3种图表类型：柱形图，蜡烛图和线型图



此外，MetaTrader 4 iOS移动平台的特性有友好的用户界面，离线模式（显示金融工具报价和图表），最小流量使用，支持来自台式程序端的推送通知和MQL5.com服务。

在 AppStore，移动程序端作为独立的通用应用程序 来提供，而不分成iPhone版和iPad版。无论您拥有哪种设备，智能手机还是平板电脑，您所需要做的就是下载一个将会安装在您设备上的应用程序提供其最大的功能。





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MetaTrader 4 Android版





MetaTrader 4 外汇交易技术现在使用在时下流行的Android OS设备上。全套的交易订单，交易历史记录，实时缩放和滚动的互动图表，30种技术指标和移动设备支持的广泛选择性 - 这一切就是 MetaTrader 4 Android版。

无论您在哪里在做什么，外汇交易将时刻伴随着您。综合图表将帮助您确定当前的交易品种报价的动态，交易历史会向您显示您以前的所有交易，而强大的交易系统将允许您执行新的交易。这一切都可以在移动中完成！

下载MetaTrader 4 Android版到您的智能手机或平板电脑，在世界各地随时从事外汇交易！







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