- 자본
- 축소
트레이드:
6
이익 거래:
4 (66.66%)
손실 거래:
2 (33.33%)
최고의 거래:
101.11 USD
최악의 거래:
-60.20 USD
총 수익:
109.54 USD (29 050 pips)
총 손실:
-64.60 USD (85 pips)
연속 최대 이익:
4 (109.54 USD)
연속 최대 이익:
109.54 USD (4)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
98.18%
최대 입금량:
7.09%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
0.70
롱(주식매수):
4 (66.67%)
숏(주식차입매도):
2 (33.33%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
7.49 USD
평균 이익:
27.39 USD
평균 손실:
-32.30 USD
연속 최대 손실:
2 (-64.60 USD)
연속 최대 손실:
-64.60 USD (2)
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
64.60 USD
최대한의:
64.60 USD (2.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.85% (64.60 USD)
자본금별:
2.86% (63.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30Cash
|3
|OILMn-FEB26
|2
|US100Cash
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30Cash
|8
|OILMn-FEB26
|-65
|US100Cash
|101
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30Cash
|8.4K
|OILMn-FEB26
|-85
|US100Cash
|21K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +101.11 USD
최악의 거래: -60 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +109.54 USD
연속 최대 손실: -64.60 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
2%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
0%
6
66%
98%
1.69
7.49
USD
USD
3%
1:500