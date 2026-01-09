- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
8 (88.88%)
손실 거래:
1 (11.11%)
최고의 거래:
10.33 USD
최악의 거래:
-1.33 USD
총 수익:
41.33 USD (41 328 pips)
총 손실:
-1.33 USD (1 325 pips)
연속 최대 이익:
4 (21.32 USD)
연속 최대 이익:
21.32 USD (4)
샤프 비율:
1.00
거래 활동:
92.03%
최대 입금량:
9.93%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
30.08
롱(주식매수):
3 (33.33%)
숏(주식차입매도):
6 (66.67%)
수익 요인:
31.08
기대수익:
4.44 USD
평균 이익:
5.17 USD
평균 손실:
-1.33 USD
연속 최대 손실:
1 (-1.33 USD)
연속 최대 손실:
-1.33 USD (1)
월별 성장률:
40.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1.33 USD (1.10%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.10% (1.33 USD)
자본금별:
1.78% (2.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100
|40
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100
|40K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.33 USD
최악의 거래: -1 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +21.32 USD
연속 최대 손실: -1.33 USD
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 125 USD
40%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
1
0%
9
88%
92%
31.07
4.44
USD
USD
2%
1:500