- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
8 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
61.92 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
263.62 USD (10 479 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
8 (263.62 USD)
연속 최대 이익:
263.62 USD (8)
샤프 비율:
2.11
거래 활동:
21.46%
최대 입금량:
4.44%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
32.95 USD
평균 이익:
32.95 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
26.36%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
6.08% (73.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|10K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +61.92 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +263.62 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
8
100%
21%
n/a
32.95
USD
USD
6%
1:100