- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
6.09 USD
최악의 거래:
-3.09 USD
총 수익:
23.10 USD (2 774 pips)
총 손실:
-4.36 USD (556 pips)
연속 최대 이익:
7 (23.10 USD)
연속 최대 이익:
23.10 USD (7)
샤프 비율:
0.66
거래 활동:
60.81%
최대 입금량:
7.86%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.30
롱(주식매수):
4 (40.00%)
숏(주식차입매도):
6 (60.00%)
수익 요인:
5.30
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
3.30 USD
평균 손실:
-1.45 USD
연속 최대 손실:
3 (-4.36 USD)
연속 최대 손실:
-4.36 USD (3)
월별 성장률:
18.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.36 USD
최대한의:
4.36 USD (4.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.36% (4.36 USD)
자본금별:
8.47% (8.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDCAD_i
|2
|EURAUD_i
|2
|GBPAUD_i
|2
|EURCAD_i
|1
|SOLANA_i
|1
|AUDUSD_i
|1
|AUDJPY_i
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDCAD_i
|-3
|EURAUD_i
|3
|GBPAUD_i
|7
|EURCAD_i
|-1
|SOLANA_i
|6
|AUDUSD_i
|2
|AUDJPY_i
|5
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDCAD_i
|-374
|EURAUD_i
|441
|GBPAUD_i
|991
|EURCAD_i
|-160
|SOLANA_i
|203
|AUDUSD_i
|226
|AUDJPY_i
|891
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6.09 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +23.10 USD
연속 최대 손실: -4.36 USD
