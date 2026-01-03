- 자본
- 축소
트레이드:
21
이익 거래:
20 (95.23%)
손실 거래:
1 (4.76%)
최고의 거래:
105.47 EUR
최악의 거래:
-9.63 EUR
총 수익:
394.14 EUR (3 089 pips)
총 손실:
-14.83 EUR (56 pips)
연속 최대 이익:
18 (319.62 EUR)
연속 최대 이익:
319.62 EUR (18)
샤프 비율:
0.71
거래 활동:
5.17%
최대 입금량:
5.05%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
26 분
회복 요인:
36.51
롱(주식매수):
15 (71.43%)
숏(주식차입매도):
6 (28.57%)
수익 요인:
26.58
기대수익:
18.06 EUR
평균 이익:
19.71 EUR
평균 손실:
-14.83 EUR
연속 최대 손실:
1 (-9.63 EUR)
연속 최대 손실:
-9.63 EUR (1)
월별 성장률:
6.83%
Algo 트레이딩:
28%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.20 EUR
최대한의:
10.39 EUR (0.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.18% (10.01 EUR)
자본금별:
1.05% (61.18 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|GBPUSD
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|386
|GBPUSD
|47
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|2.5K
|GBPUSD
|529
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +105.47 EUR
최악의 거래: -10 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +319.62 EUR
연속 최대 손실: -9.63 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.59 × 29
|
FPMarketsSC-Live
|1.86 × 85
|
XM.COM-MT5
|2.64 × 11
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
PUPrime-Live
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.25 × 24
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
FusionMarkets-Live
|3.96 × 18941
|
RoboForex-ECN
|4.54 × 72
|
ICMarketsSC-MT5
|5.00 × 17
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
OxSecurities-Live
|5.50 × 2
|
Valutrades-Live
|6.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
TASS-Live
|6.67 × 12
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.56 × 1498
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
7%
0
0
USD
USD
5.9K
EUR
EUR
1
28%
21
95%
5%
26.57
18.06
EUR
EUR
1%
1:500