- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
4 (40.00%)
손실 거래:
6 (60.00%)
최고의 거래:
8.11 USD
최악의 거래:
-7.71 USD
총 수익:
15.86 USD (1 163 pips)
총 손실:
-18.61 USD (943 pips)
연속 최대 이익:
2 (11.86 USD)
연속 최대 이익:
11.86 USD (2)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
86.50%
최대 입금량:
36.78%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.28
롱(주식매수):
1 (10.00%)
숏(주식차입매도):
9 (90.00%)
수익 요인:
0.85
기대수익:
-0.28 USD
평균 이익:
3.97 USD
평균 손실:
-3.10 USD
연속 최대 손실:
4 (-8.66 USD)
연속 최대 손실:
-8.66 USD (4)
월별 성장률:
-0.41%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.48 USD
최대한의:
9.78 USD (1.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.80% (9.08 USD)
자본금별:
8.37% (41.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|3
|GBPCAD
|3
|GBPCHF
|2
|GBPNZD
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|2
|GBPCAD
|0
|GBPCHF
|-2
|GBPNZD
|2
|CADCHF
|-5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|200
|GBPCAD
|85
|GBPCHF
|-98
|GBPNZD
|225
|CADCHF
|-192
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +8.11 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +11.86 USD
연속 최대 손실: -8.66 USD
Hi!!! The recommended deposit is equal to the leader's deposit. Or follow the rules of scaling!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
497
USD
USD
1
0%
10
40%
86%
0.85
-0.28
USD
USD
8%
1:100