트레이드:
14
이익 거래:
12 (85.71%)
손실 거래:
2 (14.29%)
최고의 거래:
3.91 USD
최악의 거래:
-2.49 USD
총 수익:
20.24 USD (1 523 pips)
총 손실:
-3.89 USD (279 pips)
연속 최대 이익:
5 (10.02 USD)
연속 최대 이익:
10.02 USD (5)
샤프 비율:
0.78
거래 활동:
35.32%
최대 입금량:
0.17%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.57
롱(주식매수):
4 (28.57%)
숏(주식차입매도):
10 (71.43%)
수익 요인:
5.20
기대수익:
1.17 USD
평균 이익:
1.69 USD
평균 손실:
-1.95 USD
연속 최대 손실:
1 (-2.49 USD)
연속 최대 손실:
-2.49 USD (1)
월별 성장률:
0.26%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2.49 USD (0.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.22% (13.85 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|5
|AUDNZD
|5
|NZDCAD
|2
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|6
|AUDNZD
|5
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|1
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|403
|AUDNZD
|436
|NZDCAD
|203
|USDCAD
|98
|NZDUSD
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 15"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
