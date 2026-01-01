- 자본
- 축소
트레이드:
10
이익 거래:
7 (70.00%)
손실 거래:
3 (30.00%)
최고의 거래:
22.59 USD
최악의 거래:
-16.68 USD
총 수익:
59.56 USD (1 131 pips)
총 손실:
-34.46 USD (1 500 pips)
연속 최대 이익:
3 (23.95 USD)
연속 최대 이익:
23.95 USD (3)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
71.98%
최대 입금량:
5.80%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.50
롱(주식매수):
2 (20.00%)
숏(주식차입매도):
8 (80.00%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
2.51 USD
평균 이익:
8.51 USD
평균 손실:
-11.49 USD
연속 최대 손실:
1 (-16.68 USD)
연속 최대 손실:
-16.68 USD (1)
월별 성장률:
3.35%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
16.68 USD (2.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.16% (16.68 USD)
자본금별:
16.85% (126.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|25
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|-369
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.59 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +23.95 USD
연속 최대 손실: -16.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
3%
0
0
USD
USD
769
USD
USD
1
0%
10
70%
72%
1.72
2.51
USD
USD
17%
1:500