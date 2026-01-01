- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
11 (45.83%)
손실 거래:
13 (54.17%)
최고의 거래:
23.65 USD
최악의 거래:
-4.00 USD
총 수익:
49.57 USD (4 998 pips)
총 손실:
-9.57 USD (765 pips)
연속 최대 이익:
6 (46.62 USD)
연속 최대 이익:
46.62 USD (6)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
18.79%
최대 입금량:
36.85%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
6.12
롱(주식매수):
8 (33.33%)
숏(주식차입매도):
16 (66.67%)
수익 요인:
5.18
기대수익:
1.67 USD
평균 이익:
4.51 USD
평균 손실:
-0.74 USD
연속 최대 손실:
4 (-1.11 USD)
연속 최대 손실:
-6.42 USD (2)
월별 성장률:
10.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
6.54 USD (1.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.46% (6.50 USD)
자본금별:
11.85% (47.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD
|13
|GBPUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD
|42
|GBPUSD
|-2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD
|4.3K
|GBPUSD
|-107
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +23.65 USD
최악의 거래: -4 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +46.62 USD
연속 최대 손실: -1.11 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
440
USD
USD
1
0%
24
45%
19%
5.17
1.67
USD
USD
12%
1:100