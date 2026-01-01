- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
3 (37.50%)
손실 거래:
5 (62.50%)
최고의 거래:
15.42 USD
최악의 거래:
-45.51 USD
총 수익:
45.63 USD (1 520 pips)
총 손실:
-225.78 USD (7 524 pips)
샤프 비율:
-0.74
거래 활동:
3.08%
최대 입금량:
5.10%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
40 분
회복 요인:
-0.92
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
0.20
기대수익:
-22.52 USD
평균 이익:
15.21 USD
평균 손실:
-45.16 USD
연속 최대 손실:
4 (-180.90 USD)
연속 최대 손실:
-180.90 USD (4)
월별 성장률:
-25.20%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
180.15 USD
최대한의:
195.57 USD (26.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.78% (195.57 USD)
자본금별:
7.18% (41.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|-180
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|-6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +15.42 USD
최악의 거래: -46 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +30.21 USD
연속 최대 손실: -180.90 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
