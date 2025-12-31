- 자본
- 축소
트레이드:
13
이익 거래:
7 (53.84%)
손실 거래:
6 (46.15%)
최고의 거래:
17.85 USD
최악의 거래:
-81.30 USD
총 수익:
54.43 USD (4 435 pips)
총 손실:
-236.45 USD (14 054 pips)
연속 최대 이익:
5 (34.35 USD)
연속 최대 이익:
34.35 USD (5)
샤프 비율:
-0.44
거래 활동:
10.84%
최대 입금량:
52.70%
최근 거래:
46 분 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.90
롱(주식매수):
13 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.23
기대수익:
-14.00 USD
평균 이익:
7.78 USD
평균 손실:
-39.41 USD
연속 최대 손실:
3 (-189.98 USD)
연속 최대 손실:
-189.98 USD (3)
월별 성장률:
-45.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
182.02 USD
최대한의:
201.60 USD (48.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.09% (201.90 USD)
자본금별:
46.90% (193.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|-182
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|-9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.85 USD
최악의 거래: -81 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +34.35 USD
연속 최대 손실: -189.98 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ZeroMarkets-1"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 43 USD
-46%
0
0
USD
USD
218
USD
USD
1
0%
13
53%
11%
0.23
-14.00
USD
USD
48%
1:300