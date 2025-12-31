- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
13 (76.47%)
손실 거래:
4 (23.53%)
최고의 거래:
11.30 USD
최악의 거래:
-10.18 USD
총 수익:
41.31 USD (33 057 pips)
총 손실:
-21.24 USD (21 242 pips)
연속 최대 이익:
6 (17.66 USD)
연속 최대 이익:
17.66 USD (6)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
2.75%
최대 입금량:
17.71%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
21 분
회복 요인:
1.26
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
17 (100.00%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
3.18 USD
평균 손실:
-5.31 USD
연속 최대 손실:
2 (-15.88 USD)
연속 최대 손실:
-15.88 USD (2)
월별 성장률:
4.01%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
15.88 USD (3.06%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.06% (15.88 USD)
자본금별:
3.71% (19.11 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|20
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|12K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11.30 USD
최악의 거래: -10 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +17.66 USD
연속 최대 손실: -15.88 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
One day, people will say:
'I don't know who he is, but his portfolio growth speaks louder than his words."
Fibonacci Rider
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
4%
0
0
USD
USD
520
USD
USD
1
0%
17
76%
3%
1.94
1.18
USD
USD
4%
1:200