- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
16 (43.24%)
손실 거래:
21 (56.76%)
최고의 거래:
75.20 USD
최악의 거래:
-69.35 USD
총 수익:
236.20 USD (4 896 pips)
총 손실:
-149.04 USD (4 018 pips)
연속 최대 이익:
3 (50.85 USD)
연속 최대 이익:
75.20 USD (1)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
30.49%
최대 입금량:
0.65%
최근 거래:
9 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
1.05
롱(주식매수):
32 (86.49%)
숏(주식차입매도):
5 (13.51%)
수익 요인:
1.58
기대수익:
2.36 USD
평균 이익:
14.76 USD
평균 손실:
-7.10 USD
연속 최대 손실:
6 (-20.92 USD)
연속 최대 손실:
-70.31 USD (2)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.62 USD
최대한의:
82.95 USD (1.63%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.61% (81.46 USD)
자본금별:
1.55% (78.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ls
|17
|GBPJPY.ls
|7
|GBPUSD.ls
|6
|USDJPY.ls
|5
|EURUSD.ls
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.ls
|117
|GBPJPY.ls
|-8
|GBPUSD.ls
|-2
|USDJPY.ls
|-16
|EURUSD.ls
|-4
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.ls
|2.5K
|GBPJPY.ls
|-398
|GBPUSD.ls
|-107
|USDJPY.ls
|-883
|EURUSD.ls
|-233
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +75.20 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.85 USD
연속 최대 손실: -20.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "InstaForex-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
