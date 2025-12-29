리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

LiteFinance-MT5-Live 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 3 Axiory-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 13 0.00 × 1 ICMarketsAU-Live 0.00 × 12 ICMarketsEU-MT5-2 0.37 × 30 FusionMarkets-Live 0.50 × 10 CapitalPointTrading-MT5-4 0.92 × 12 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 221 Exness-MT5Real7 1.40 × 15 PacificUnionLLC-Live 1.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 1.61 × 7202 TradeMaxGlobal-Live 1.67 × 6 VantageInternational-Live 3 1.70 × 23 Exness-MT5Real8 1.85 × 40 itexsys-Platform 2.04 × 25 FPMarkets-Live 2.75 × 83 BlueberryMarkets-Live 2.94 × 18 PlexyTrade-Server01 3.00 × 1 Darwinex-Live 3.00 × 4 ForexClub-MT5 Real Server 3.33 × 3 Exness-MT5Real15 3.41 × 29 FPMarketsLLC-Live 3.74 × 317 RazeGlobalMarkets-Server 3.80 × 189 47 더...