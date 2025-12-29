- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
7 (87.50%)
손실 거래:
1 (12.50%)
최고의 거래:
41.29 USD
최악의 거래:
-0.16 USD
총 수익:
131.06 USD (2 470 pips)
총 손실:
-3.18 USD
연속 최대 이익:
4 (89.45 USD)
89.45 USD (4)
샤프 비율:
0.97
거래 활동:
29.52%
최대 입금량:
2.66%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
74.35
롱(주식매수):
2 (25.00%)
숏(주식차입매도):
6 (75.00%)
수익 요인:
41.21
기대수익:
15.99 USD
평균 이익:
18.72 USD
평균 손실:
-3.18 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.16 USD)
연속 최대 손실:
-0.16 USD (1)
월별 성장률:
8.12%
Algo 트레이딩:
50%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
1.72 USD (1.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.04% (0.04 USD)
자본금별:
1.93% (95.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|2
|AUDCAD
|2
|GBPAUD
|2
|GBPNZD
|1
|AUDJPY
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|34
|GBPAUD
|57
|GBPNZD
|6
|AUDJPY
|25
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCAD
|167
|AUDCAD
|211
|GBPAUD
|761
|GBPNZD
|993
|AUDJPY
|338
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +41.29 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +89.45 USD
연속 최대 손실: -0.16 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 3
|
Axiory-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 13
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.37 × 30
|
FusionMarkets-Live
|0.50 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.92 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 221
|
Exness-MT5Real7
|1.40 × 15
|
PacificUnionLLC-Live
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.61 × 7202
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.67 × 6
|
VantageInternational-Live 3
|1.70 × 23
|
Exness-MT5Real8
|1.85 × 40
|
itexsys-Platform
|2.04 × 25
|
FPMarkets-Live
|2.75 × 83
|
BlueberryMarkets-Live
|2.94 × 18
|
PlexyTrade-Server01
|3.00 × 1
|
Darwinex-Live
|3.00 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|3.33 × 3
|
Exness-MT5Real15
|3.41 × 29
|
FPMarketsLLC-Live
|3.74 × 317
|
RazeGlobalMarkets-Server
|3.80 × 189
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
8%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
2
50%
8
87%
30%
41.21
15.99
USD
USD
2%
1:500