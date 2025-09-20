시세섹션
통화 / TDIC
주식로 돌아가기

TDIC

3.86 USD 0.05 (1.28%)
부문: 다른 심볼 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TDIC 환율이 오늘 -1.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.85이고 고가는 3.93이었습니다.

변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
3.85 3.93
년간 변동
3.11 6.10
이전 종가
3.91
시가
3.89
Bid
3.86
Ask
4.16
저가
3.85
고가
3.93
볼륨
17
일일 변동
-1.28%
월 변동
2.66%
6개월 변동
10.29%
년간 변동율
10.29%
20 9월, 토요일