- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
5 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
5.41 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
14.32 USD (14 309 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
5 (14.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14.32 USD (5)
Indice di Sharpe:
1.99
Attività di trading:
27.66%
Massimo carico di deposito:
20.37%
Ultimo trade:
53 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
2.86 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.03% (1.11 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|14K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.41 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +14.32 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|6.29 × 108
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|65.00 × 1
Telegram : https://t.me/teachsmc
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
14%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
1
0%
5
100%
28%
n/a
2.86
USD
USD
1%
1:200