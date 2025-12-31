SegnaliSezioni
Xuan Duc Mai

Ducmx1986chanel86

Xuan Duc Mai
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -5%
FTMO-Server
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
4
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
4 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-2 730.13 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-4 879.12 USD (1 711 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-1.25
Attività di trading:
55.87%
Massimo carico di deposito:
98.29%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
5 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
1 (25.00%)
Short Trade:
3 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-1 219.78 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-1 219.78 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-4 844.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 844.31 USD (4)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 879.12 USD
Massimale:
4 879.12 USD (4.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.88% (4 879.12 USD)
Per equità:
0.22% (210.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -4.9K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -2 730 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -4 844.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.31 19:17
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.31 19:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 19:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
