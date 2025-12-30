SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MASTER AIXAU
Budi Prasetyo

MASTER AIXAU

Budi Prasetyo
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 72%
ValetaxIntl-Live2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
126
Profit Trade:
109 (86.50%)
Loss Trade:
17 (13.49%)
Best Trade:
157.80 USD
Worst Trade:
-56.67 USD
Profitto lordo:
884.54 USD (13 096 pips)
Perdita lorda:
-168.86 USD (3 009 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (209.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
267.23 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.26%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
127
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
12.60
Long Trade:
75 (59.52%)
Short Trade:
51 (40.48%)
Fattore di profitto:
5.24
Profitto previsto:
5.68 USD
Profitto medio:
8.12 USD
Perdita media:
-9.93 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-22.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-56.67 USD (1)
Crescita mensile:
71.63%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 USD
Massimale:
56.80 USD (3.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.61% (56.79 USD)
Per equità:
19.09% (327.60 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.vcn 89
EURUSD.vcn 23
US30.vcn 8
AUDJPY.vcn 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.vcn 691
EURUSD.vcn 11
US30.vcn 19
AUDJPY.vcn -4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.vcn 10K
EURUSD.vcn 195
US30.vcn -239
AUDJPY.vcn -192
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +157.80 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209.03 USD
Massima perdita consecutiva: -22.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ValetaxIntl-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

SNIPER XAU MASTERI AI
Non ci sono recensioni
2025.12.30 05:38
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.30 05:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 05:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.30 05:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MASTER AIXAU
50USD al mese
72%
0
0
USD
1.7K
USD
1
86%
126
86%
100%
5.23
5.68
USD
19%
1:500
