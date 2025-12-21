SegnaliSezioni
Tran Huynh Thao

WindyCloud

Tran Huynh Thao
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
67
Profit Trade:
58 (86.56%)
Loss Trade:
9 (13.43%)
Best Trade:
23.50 USD
Worst Trade:
-27.53 USD
Profitto lordo:
166.82 USD (18 457 pips)
Perdita lorda:
-43.31 USD (7 005 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (116.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
116.56 USD (33)
Indice di Sharpe:
0.38
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.86%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
72
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
2.97
Long Trade:
11 (16.42%)
Short Trade:
56 (83.58%)
Fattore di profitto:
3.85
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
2.88 USD
Perdita media:
-4.81 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-11.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.53 USD (1)
Crescita mensile:
161.36%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
41.57 USD (19.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 31
EURUSD# 18
USDJPY# 4
GBPUSD# 3
AUDUSD# 2
USDCHF# 2
ADAUSD# 2
ETHUSD# 2
USDCAD# 1
GBPAUD# 1
EURAUD# 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 105
EURUSD# 8
USDJPY# 7
GBPUSD# 0
AUDUSD# 2
USDCHF# -4
ADAUSD# 1
ETHUSD# 0
USDCAD# 1
GBPAUD# 3
EURAUD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 10K
EURUSD# 798
USDJPY# 1.1K
GBPUSD# 35
AUDUSD# 220
USDCHF# -329
ADAUSD# 498
ETHUSD# -2.1K
USDCAD# 97
GBPAUD# 499
EURAUD# 175
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.50 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 33
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +116.56 USD
Massima perdita consecutiva: -11.48 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

insight day trading
Non ci sono recensioni
2025.12.21 19:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.