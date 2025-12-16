Profilo del Trader :











Profilo del trader : - STILE DI TREDING : Corto e Medio termine , focus su segnali chiari e profittevoli - MERCATO : Forex , Criptovalute , Metalli , Azioni - OBIETTIVO : Massimizzare i profitti con gestione del rischio ottimale Caratteristiche Principali - Perdita massima : 4 %/ 7 % per operazione - Segnali Chiari e basati su analisi tecnica e fondamentale - Gestione del rischio : Stop-loss e Take-Profit definiti PERFORMANCE : - Profitto medio 10 % - 20 % al mese - Rapporto rischio/rendimento : 1 : 2 o superiore - Segnali mensili : 4 - 8 operazioni AVVERTENZE : - Il Trading comporta rischi . La perdita massima e limitata al 4 - 7 % per operazione - I risultati passati non garantiscono performance future. PERCHE SCEGLIERE . - Segnali chiari e profittevoli - Gestione del rischio rigorosa - Focus su medio termine e giornaliero per ridurre lo stress del trading -











