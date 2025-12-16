- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
8 (80.00%)
Loss Trade:
2 (20.00%)
Best Trade:
30.78 EUR
Worst Trade:
-9.43 EUR
Profitto lordo:
92.99 EUR (9 521 pips)
Perdita lorda:
-11.55 EUR (8 256 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (87.31 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
87.31 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.63
Attività di trading:
45.83%
Massimo carico di deposito:
7.88%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
8.64
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
8.05
Profitto previsto:
8.14 EUR
Profitto medio:
11.62 EUR
Perdita media:
-5.78 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-9.43 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-9.43 EUR (1)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.43 EUR
Massimale:
9.43 EUR (4.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
0.24% (0.91 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|9
|BTCETH!
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD!
|95
|BTCETH!
|-2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD!
|8.4K
|BTCETH!
|-7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.78 EUR
Worst Trade: -9 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.31 EUR
Massima perdita consecutiva: -9.43 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BullWaves-LIVE" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Profilo del Trader :
Profilo del trader : - STILE DI TREDING : Corto e Medio termine , focus su segnali chiari e profittevoli - MERCATO : Forex , Criptovalute , Metalli , Azioni - OBIETTIVO : Massimizzare i profitti con gestione del rischio ottimale Caratteristiche Principali - Perdita massima : 4%/7% per operazione - Segnali Chiari e basati su analisi tecnica e fondamentale - Gestione del rischio : Stop-loss e Take-Profit definiti PERFORMANCE : - Profitto medio 10% - 20% al mese - Rapporto rischio/rendimento : 1:2 o superiore - Segnali mensili : 4-8 operazioni AVVERTENZE : - Il Trading comporta rischi . La perdita massima e limitata al 4-7% per operazione - I risultati passati non garantiscono performance future. PERCHE SCEGLIERE . - Segnali chiari e profittevoli - Gestione del rischio rigorosa - Focus su medio termine e giornaliero per ridurre lo stress del trading -
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
0%
0
0
USD
USD
381
EUR
EUR
1
0%
10
80%
46%
8.05
8.14
EUR
EUR
0%
1:500