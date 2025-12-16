SegnaliSezioni
Ratmir Fatkullin

Alpariforex3

Ratmir Fatkullin
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Alpari-Standard2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
87.18 USD
Worst Trade:
-108.44 USD
Profitto lordo:
87.18 USD
Perdita lorda:
-108.44 USD
Vincite massime consecutive:
1 (87.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
87.18 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.09
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.54%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Fattore di recupero:
-0.20
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-10.63 USD
Profitto medio:
87.18 USD
Perdita media:
-108.44 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-108.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-108.44 USD (1)
Crescita mensile:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.26 USD
Massimale:
108.44 USD (4.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.22% (2.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
profit 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
profit -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
profit 0
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +87.18 USD
Worst Trade: -108 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +87.18 USD
Massima perdita consecutiva: -108.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-Standard2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.12.16 16:27
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 1.9% of days out of the 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
80% of trades performed within 1 days. This comprises 0.95% of days out of the 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.16 16:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
