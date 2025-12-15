SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GOLD MASTER
Abel Caballe Merlos

GOLD MASTER

Abel Caballe Merlos
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 19%
VTMarkets-Live 9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
33
Profit Trade:
26 (78.78%)
Loss Trade:
7 (21.21%)
Best Trade:
6.35 EUR
Worst Trade:
-2.11 EUR
Profitto lordo:
52.04 EUR (5 498 pips)
Perdita lorda:
-6.40 EUR (748 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (36.06 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
36.06 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
57.32%
Massimo carico di deposito:
5.99%
Ultimo trade:
42 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
10.21
Long Trade:
4 (12.12%)
Short Trade:
29 (87.88%)
Fattore di profitto:
8.13
Profitto previsto:
1.38 EUR
Profitto medio:
2.00 EUR
Perdita media:
-0.91 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-4.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.47 EUR (3)
Crescita mensile:
18.63%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.09 EUR
Massimale:
4.47 EUR (1.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.80% (4.47 EUR)
Per equità:
15.67% (45.53 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD-STD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD-STD 52
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD-STD 4.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +6.35 EUR
Worst Trade: -2 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36.06 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.15 16:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.15 15:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 15:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GOLD MASTER
30USD al mese
19%
0
0
USD
291
EUR
1
36%
33
78%
57%
8.13
1.38
EUR
16%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.